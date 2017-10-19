Adobe Photoshop, yeni sürümü ile 360 derece fotoğrafları herhangi bir bozulma olmadan açmayı, düzenlemeyi ve 360 derece fotoğraf olarak kaydetmeyi destekleyecek.

Dünyanın en popüler photoshop uygulamalarından biri olan Adobe Photoshop, yeni sürümü ile birlikte 360 derece fotoğraf desteğine kavuşuyor. Adobe Photoshop CC 2018 ile beraber artık 360 derece fotoğrafları açabilir, düzenleyebilir ve yine 360 derece fotoğraf olarak kayıt edebilirsiniz.

Önceki sürümlerde 360 derece fotoğrafları uygulamada açtığınızda normal bir en boy oranına dönüştürüyordu ve fotoğraf, 360 derece özelliğini kaybediyordu. Fakat artık fotoğrafların üzerinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra hala VR uyumlu olarak 360 derece kayıt edebilirsiniz.

Tahmin edebileceğiniz gibi 360 derece fotoğrafların düzenlenmesi, standart bir fotoğraf düzenlemesinden biraz farklıdır. Fotoğrafın ‘gezinilebilir’ bir yapıda kalması için birkaç ek adım uygulamamız gerekiyor. Bu makalemizde 360 derece fotoğrafların nasıl düzenleneceğini açıklamaya çalışacağız.

1- Fotoğrafı açıp evrensel düzenlemeleri gerçekleştirin

İlk olarak yapmanız gereken şey fotoğrafınızı standart bir fotoğraf gibi programda açmak. Fotoğrafınız tek bir karede görünecek fakat endişelenmeyin, fotoğraf bozulmadı; henüz 360 derece çalışma alanında değilsiniz.

İlk olarak fotoğrafınızda eğer evrensel değişiklikler, yani fotoğrafın tamamına uygulanacak pozlama, doygunluk, filtreler gibi düzenlemeleri yapmalısınız. Zira 360 derece çalışma alanında bu özelliklere erişiminiz olmayacak.

Fotoğraf üzerinde gerçekleştirmek istediğiniz tüm evrensel değişiklikleri yaptıysanız artık ikinci adıma geçebiliriz.

(Eğer hiçbir evrensel ayar yapmak istemiyorsanız, doğrudan 360 derece çalışma alanına gitmek için 3D>Küresel Panorama>İçe Aktar seçeneğini kullanabilirsiniz.)

2- Görüntüyü 360 dereceye dönüştürmek

Artık fotoğrafın tamamını etkileyecek değişiklikleri bitirdiğimize göre üzerinde gezinebileceğimiz 360 derecelik fotoğrafa dönüştürebiliriz. Bunun gerçekleşmesi için Adobe’ye fotoğrafın 360 derece formatında olduğunu bildirmeliyiz.

Öncelikle katman panelinde orijinal fotoğrafın seçili olduğundan emin olun. Ardından 3D>Küresel Panorama>Seçili Katmandan Yeni Panorama seçeneğine tıklayın.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde fotoğraf üzerinde gezinebileceğiniz 360 derecelik görünümün boyutunu değiştirebileceğiniz bir uyarı penceresi açılır. En iyi düzenlemeyi gerçekleştirmek için büyük bir görüş alanı her zaman iyidir ancak emin değilseniz varsayılan ayarı kullanabilirsiniz.

3- Çalışma alanınızı seçin

Açılan bir uyarı penceresi, bazı 3D işlemlere özel araçlar içeren 3D çalışma alanına geçmek isteyip istemediğinizi soracak. 3D çalışma alanı, 360 derece fotoğraf ile en uyumlu çalışacak araçları içerir. 3D çalışma alanı tamamen kişisel tercih ve ihtiyacınız olan araçlar ile ilgilidir. Bu nedenle yanlış bir seçim yoktur. Dilerseniz Pencere>Çalışma Alanı seçeneğine tıklayarak çalışma alanları arasında istediğiniz gibi geçiş yapabilirsiniz.

4- Fotoğraf üzerinde gezinin

Sonuç olarak fotoğrafımız artık 360 derece formatında ve görüş açımız fotoğrafın belirli bir kısmından ibaret. ‘El’ aracını seçerek fotoğrafınız üzerinde tıpkı Facebook’a yüklenen 360 derece fotoğraflarda olduğu gibi gezinebilirsiniz. Eğer gezinemiyorsanız bir noktada hata yapıyorsunuz demektir; katman panelinde 360 derece fotoğrafın seçili olduğundan emin olun.

5- Yerel düzeltmeler için araç kutusunu kullanın

Adobe Photoshop, 360 derece fotoğrafların yapısını bozmadan üzerinde oynamalar yapabilmemiz için üç boyutlu görüntülere uygun pek çok araç sunuyor. Bunları kullanarak dilediğiniz bölgeyi aydınlatabilir, karartabilir ya da istediğiniz başka işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Unutmamanız gereken tek şey 360 derece fotoğrafların standart fotoğraflardan daha büyük dosya boyutuna sahip olduğu ve üzerinde işlem gerçekleştirirken bilgisayarınızın çok daha fazla yorulacağı. Bu nedenle arka plandaki gereksiz programları kapattığınızdan emin olun.

6- Fotoğrafı Dışa Aktarın

360 derece fotoğrafınızı photoshop programına attığınızda fotoğrafın yapısını bozmuş olursunuz. Bu nedenle kaydet seçeneğine tıklayarak 360 derece olarak kaydetmeyi denemeyin. Fotoğrafınızı 360 derece olarak kaydetmek için 3D>Küresel Panorama>Panoramayı Dışa Aktar seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Eğer fotoğraf üzerinde yeniden işlem gerçekleştirmeniz gerekebileceğini düşünüyorsanız PSD dosyası olarak da kaydetmeyi unutmayın.

Adobe Photoshop’un 360 derece fotoğrafları düzeltmeyi desteklemesi, özellikle 360 derece kameraların popülerleştiği bir dönemde son derece önemli bir gelişme. Artık çektiğiniz 360 derece bir fotoğraftaki pozlama hatalarını düzeltebilir, dilediğiniz bölgeleri belirginleştirebilir ya da tripodun görüntüsünü silebilirsiniz.