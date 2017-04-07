Adobe, yapay zeka ve makine dili öğrenen fotoğraf düzenleme uygulaması Sensei'nin yeni özelliklerini duyurdu. İnanılmaz özellik havuzundan istediklerinizle muhteşem bir fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraf çekmek eski önemini kaybetmiş durumda. Günümüzde akıllı telefonların gelişen kameraları ile birlikte fotoğraf çekmek, sıradan bir özellik halini aldı. Özellikle selfieler, bir dönemin trendi halini aldılar. İyi çekilmiş bir fotoğraf, bir aktörün ya da bir modelin bile iş bulmasına doğrudan etki ediyor, bu yüzden genellikle profesyonel fotoğraf sanatçıları ile fotoğraf çekimi yapıyorlar.

Adobe’nin yeni projesi, bu sorunu kökten çözmek için geliyor. Adobe Sensei ismi ile gelen birleşik yapay zeka ve makine öğrenimi servisi, telefonlarınızla yapacağınız fotoğraf düzenlemelerini yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Google’ın Deep Dream gibi bazı benzer teknolojileri bulunuyor. Adobe yeni programı Adobe Sensei için yayınlamış olduğu video ile aklımızı başımızdan aldı. En ünlü programı Adobe Photoshop profesyonelliğinde ve son derece basite indirgenmiş bir şekilde karşımıza çıkan Sensei, muhteşem fotoğraflar oluşturmanıza olanak tanıyor.

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında, Princeton Üniversitesi ve Adobe Research araştırmacıları tarafından geliştirilen ve bir projeyi akıllı telefon kamerasının gücünden çok daha ileri taşımayı hedefleyen program, kendine ait görüntü işleme algoritması ile birlikte, en kötü fotoğraflarınızı bile profesyonel fotoğraflara çevirebiliyor.

Videoda gözüken özelliklere bakacak olursak fotoğraflarda bakış açınızı ve yüz yapınızı değiştirebilir, isterseniz yüzünüzü ve gözünüzü özel olarak konumlandırabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz bir resmin renk stilini kendi fotoğrafınıza ekleyerek muhteşem işlere imza atabilirsiniz.

Adobe Sensei’nin ne zaman çıkacağı belli olmamakla birlikte sağlam bir hayran kitlesini oluşturduğunu söyleyebilirim. Adobe Sensei piyasaya sürülene kadar, Google’ın çıkarmış olduğu Snapseed’in hoş özellikleri olduğunu belirtelim.