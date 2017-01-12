Adobe, Photoshop'ta 'Sesli Komutlarla' Fotoğraf Düzenlemeyi Mümkün Kılacak!

Adobe, yayınladığı bir konsept video ile sesli komutlarla fotoğraf düzenlemenin mümkün olabileceğini gösterdi.

Adobe, sesli komutlar aracılığıyla fotoğraf düzenleyen birinin yer aldığı konsept bir video yayınladı. Videoda, kullanıcının akıllı asistana sahip bir fotoğraf düzenleme programını sesli komutlarla yönettiği görülüyor.

Videodaki kullanıcı, akıllı asistanla doğal bir şekilde konuşuyor, yani kalıplaşmış sesli komutlar kullanmıyor. Kullanıcı, akıllı asistana ard arda fotoğrafı yeniden çerçevelendirme, döndürme gibi komutlar veriyor ve akıllı asistan bu işlemleri son derece hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Daha sonra kullanıcı, fotoğrafı beğendiğini söyleyerek değişikliklerin uygulanmasını sağlıyor ve en sonunda da akıllı asistana fotoğrafı Facebook’ta paylaşmasını söylüyor.

Adobe, bu videoda görülenlerin ses tabanlı arayüz için sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Ancak şimdilik, böyle bir ses tabanlı arayüzün ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Böyle bir sistem, fotoğraf düzenlemede hem işlerin kolaylaşmasını hem de fotoğraf üzerindeki değişikliklerin daha hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Başlangıçta tabii ki temel işlemler yapılabilecektir, ancak ilerleyen zamanlarda efekt ekleme, istenmeyen nesnelerin fotoğraftan çıkarılması gibi işlemler de gerçekleştirilebildiğinde tam anlamıyla bir devrim yaratacaktır. Photoshop’ta bu şekilde çalışmayı kim istemez ki!