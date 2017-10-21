Dijital fotoğraf ve video editörlüğü de gelecekte yapay zekalara emanet edilecek meslekler arasına giriyor. Bu alana en çok yatırım yapan başarılı firma Adobe, 7 yeni yapay zeka projesini duyurdu. İnsanın sanat anlayışını elinden alabilirler mi bilinmez ama ilk sonuçlar hayret verici derece de güzeller.

Adobe, yeni teknolojilerini tanıtmak için gerçekleştirdiği Max kongresinde, günümüz fotoğraf ve video düzenleme programlarının yerini alacak 7 yeni yapay zeka projesi tanıttı. Her bir yazılım makine öğrenimi temelinde olduğu için, insanların bu işe bakış açısını taklit edebilirler ve daha kaliteli işler ortaya koyabilirler.

Kongre sırasında yayınlanan görüntüleri izleyince ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Yapay zekaların kendi film senaryolarını yazmaya başladığını düşünürsek, gelecekte hiç bir insanın elinin değmediği filmler ya da diziler izleyeceğiz gibi gözüküyor.

Kombinasyon için: Scene Stitch

İki fotoğrafın kombine edilerek yeni bir sanat eseri oluşturması için kullanılıyor. Yazılım yeni olmasına karşın performansı gerçekten de tatmin edici. Photshop’a el sallamaya hazır olun.

Videolardaki dikkat dağıtan nesleler için: Cloak

Videolardaki cisimleri izler ve çerçeveler arasında rahatsız edici bir dalgalanmanın olmaması için çalışır. Bu yapay zeka ise After Effects gibi önemli video düzenleme ve efekt uygulamalarının kuyusunu kazmaya geliyor.

Biri filtre mi dedi? O zaman: Project Puppetron

Photoshop'a bir darbe de bu yazılımdan gelecek. Mevcut uygulama içindeki stilize filtreleri iyileştiren yazılım, gerçekten sanatsal sonuçlar veriyor. Aslında Prisma gibi benzer şeyler yapan uygulamalar var, ancak burada gösterilen demolar profesyonel işler için tasarlanan yazılımlar.

Renklendirme işlemleri için: Project Scribbler

Sdece tek bir tıkla eski yıpranmış ve siyah beyaz görüntüler renkleniyor. Tarih arşivlerinin daha heyecan verici şekilde inceleneceğini düşünün. Photoshop’un işi gittikçe zorlaşıyor.

360 derece videolardaki ses doğruluğu için: Sonicscape

360 derecelik bir videoyu kaydederken yapımcıları en çok zorlayan şey sesleri doğru şekilde kaydetmektir. Bu yazılım sayesinde izleyicicin bakış açısı nereye dönerse, seslerin yoğunluğu da o şekilde değişecek.

Nesnelerin birleşimi için: PhysicsPak

Bir çok farklı nesneyi bir kalıba sokmaya çalışmak ve bütünü bozmadan tasarım yapmak en büyük sıkıntılardan. Video’da gördüğüz gibi A harfinin içine birden fazla kedi figürü, insan müdahalesi olmadan yerleştiriliyor. Sanırım artık Photoshop’u unutsak iyi olacak.

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