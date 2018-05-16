Adobe, Yıllığı 500 TL olan XD CC'yi Ücretsiz Yaptı!

Adobe, yıllığı 120 dolar yani yaklaşık 500 TL olan arayüz tasarım programı XD CC'yi kalıcı olarak ücretsiz hale getirdi. Adobe'nin açıklamasına göre bu sadece bir başlangıç.

Bugünden itibaren tasarımcıların web siteleri, uygulamalar ve diğer kullanıcı arayüzlerini tasarlayıp prototipini yapmalarını ve bu tasarımları paylaşmalarını sağlayan Adobe XD’nin mobil ve masaüstü sürümlerini içine alan Adobe XD CC Starter kiti, dünyanın herhangi bir yerindeki tüm tasarımcılara ücretsiz olarak erişimine açılmış durumda.

Adobe, 2013 yılında bulut tabanlı abonelik sistemine geçti ve yasa dışı indirmelerin önünü tamamen kesti. 2016 yılında deneme sürümünde de bir kısıtlamaya giden şirket, deneme sürümünü uygulamaya göre 30 gün ile 7 gün arasında değiştirdi. Peki, yazılımlarının ücretsiz olarak kullanılmasına bu kadar karşı olan Adobe, XD’yi neden ücretsiz sunuyor?

Bunun temel nedeni, Adobe’nin gelişmekte olan UX/UI uzmanlık alanında yazılımlarının daha çok kullanılmasını ve şirketin bu pazarda pastadan daha büyük pay almasını istemesi. Şirketin UX tasarım yöneticileri ve bölüm liderleri ile bir anket düzenleyen Adobe, ilk öncelik olarak %87’lik bir kesimin UX tasarımcılarını kazanmayı gördüğünü buldu.

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Adobe ürün ve tasarım takımının lideri Scott Belsky, Adobe’nin artık yeni bir hedefinin olduğunu, ürettikleri araçları mümkün olan en fazla kişiye ulaştırmanın ve üretecekleri yeni araçları düşünmenin yeni öncelikli olduğunu söylerken, ücretsiz yazılımın yalnızca bir başlangıç olduğunu dile getirdi.