Adolf Hitler'in Ölüm Tarihi ve Sebebi Kesinlik Kazandı!

Rus Devlet Arşivi'ndeki kayıtları analiz eden Fransız bilim insanları; eldeki kanıtların, Adolf Hitler'in 1945 yılında siyanür ve başından aldığı kurşun neticesinde öldüğü yönündeki söylentileri doğruladığını vurguladı.

'European Journal of Internal Medicine' dergisinde yayımlanan araştırmada; Fransız bilim insanları, İkinci Dünya Savaşı esnasında Nazi Almanyası'nın başında bulunan Adolf Hitler'in ölüm yılının 1945, nedeninin ise siyanür ve başına isabet eden mermi olduğunu kesin biçimde kanıtladıklarını belirttiler.

2000 yılında, Rusya'nın başkenti Moskova'da sergilenen; Hitler'in, üzerinde dişlerin de olduğu çene kemiğini inceleyen bilim insanları, elde edilen verilerin Nazi liderinin Berlin düşmeden birkaç gün evvel, yani 30 Nisan 1945 tarihinde öldüğünü ortaya koyduğunu söylediler.

Söz konusu kalıntılar daha önce de incelenmiş, fakat parça alınmasına müsaade edilmemişti. Bu defa, araştırmacıların kalıntılardan aldıkları parçaları elektron mikroskobunda analiz etmesine imkan tanındı. İncelemeler, Adolf Hitler'e ait olduğu belirlenen dişlerde beyaz tartar bulunduğunu ve vejetaryen olduğu için et lifi izine rastlanmadığını ortaya çıkardı.

Dişlerde barut artığı izine de rastlanmadı. Bu da, Hitler'in silahını ağzına sokarak kendini vurduğu iddialarını çürütüyor. Çalışmada, aynı zamanda, Adolf Hitler'in takma dişleri üzerinde, siyanür ve diş metalleri arasındaki kimyasal reaksiyonun göstergesi olarak mavi kalıntılar tespit edildi. Bilim insanları, Hitler'in Moskova'daki Devlet Arşivleri'nde saklanan kafatası parçasını da analiz etti ve kafatası parçasının sol kısmındaki deliğe bir merminin sebep olduğuna işaret etti.

Tarihçiler, Adolf Hitler'in, Rus ordusu Berlin'e girmek üzereyken yeraltı sığınağında kısa zaman önce evlendiği Eva Braun ile birlikte intihar ettiğine inanıyor. Hitler'in cesedinin sığınak yakınlarında Nazi subayları tarafından yakıldığı, diş ve kafatası parçaları gibi kalıntıların ise daha sonra Ruslar tarafından ele geçirilerek Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in emriyle Moskova'ya götürüldüğü iddia ediliyor.

Ayrıca, ölümünün ardından, Adolf Hitler'in kaçtığına ve hala hayatta olduğuna ilişkin de pek çok komplo teorisi ortaya atılmıştı.