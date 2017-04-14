Dünyanın ilk ticari uçan arabası olacak AeroMobil, bu sene içerisinde satışa sunulacak. Bir hafta sonra Monaco'da da fiyatı ve çıkış tarihi açıklanıyor.

Dünyanın çok uzun yıllardır hayal ettiği bir şey var: Uçan arabaların ne zaman geleceği. Efsaneleşmiş bütün gelecek temalı filmlerde gördüğümüz uçan arabalar, Geleceğe Dönüş 2 filminde de ortaya çıkmış ve uçan kaykay, kuruyan montlarla birlikte en çok beklediğimiz araçlar arasında yerini almıştı. Günümüz şartları ile uçan bir otomobil yapmak çok zor. Hem 4 tekerlek üzerinde gidebilen hem de havada saatlerce durabilecek bir araba yapmanın zorluğunu bilsek de sonunda beklenen oluyor ve uçan arabalar, bu yıl içerisinde satışa sunuluyor.

AeroMobil, birkaç yıldır geliştirme aşamasında olan ve denemelerini sık sık gördüğümüz bir araç. Önümüzdeki hafta düzenlenecek Monaco Super arabalar fuarında ortaya çıkacak AeroMobil, sonunda piyasaya çıkış tarihini duyuracağını açıkladı.

AeroMobil’in iletişim direktörü Stefan Vadocz, Digital Trends’e yaptığı açıklamada, “Gelecek hafta Monaco’da düzenlenecek etkinlikte aracımızı sergileyeceğiz. Monaco’da gerçekleştireceğimiz basın toplantısı 20 Nisan’da olacak ve aracın özellikleri, fiyatı ve üretim hacmi ile ilgili bilgilerin çoğunu burada sunmayı planlıyoruz” dedi.

Dünyada ticari olarak satılacak ilk uçan araç olacak AeroMobil, iki buçuk yıl önce Viyana’da gösterilen prototip aracın üzerine yüzlerce yeni özellik ekledi. Şirket daha önce yaptığı basın açıklamasında, “AeroMobil, sınırlı mesafelerde veya eksik yol yapısının olduğu yerlerde, orta mesafeli yolculuklar için daha hızlı, verimli ve çevre dostu yolculuklar yapmayı hedefliyor” dedi.

AeroMobil’i kullanmak için yalnızca ehliyet değil, pilot sertifikanızın da bulunması gerekiyor. Aracın hem otomobil hem de uçak olarak tüm özelliklerinin uyumlu olduğunu belirten yetkililer, ön siparişlerini de yakın bir zamanda açacak. Gelecekte, günümüzde kullandığımız arabalar azınlıkta olurken, hem uçan hem de yolda giden araçlar çok daha popüler olacaktır.