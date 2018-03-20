Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye’nin deprem haritasını internet ortamına taşıdı. Vatandaşlar artık ev adreslerini girerek, bulundukları noktadaki deprem tehlikesine dair verileri görüntüleyebilecekler.

E-Devlet’in soyağacı ve miras sorgulama sisteminden sonra AFAD, vatandaşların dijital olarak görüntüleyebilecekleri yeni bir hizmet devreye soktu. Koordinat ya da adres bilgileri girilerek sorgulama yapmanın mümkün olduğu sistem, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı zaman zaman erişime kapanıyor.

Son olarak 1996 yılında güncellenen ülkemizin deprem riski haritası, geçtiğimiz günlerde yenilenerek 2018 versiyonuyla resmi gazetede yerini almıştı. AFAD ile birlikte bu haritanın hazırlanması konusunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) kurumu iş birliği yaptılar.

Yeni haritanın öncekinden farkı, deprem riskinin fay hatlarına göre değil, zemin yapılarına göre düzenlenmesi oldu. Bir başka deyişle ülkemizdeki 1. ve 2. derecedeki deprem kuşakları söylemi kalktı ve yerine “ivme” sistemi getirildi. Bu sistem, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından yıllardır kullanılıyordu.

AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, İstanbul’da artan risk göstergeleri için şu ifadeleri kullandı: “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi.

Artık mahalle mahalle riski kontrolü imkanı sunan harita, bölgesel olarak detaylı bilgiler veren ve vatandaşların çok daha şeffaf bilgi sahibi olmalarını sağlayan bir araca dönüşmüş durumda.

“Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması’na nasıl ulaşılır?

Henüz test aşamasında olan uygulama, vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı zaman zaman ulaşılmaz hale geliyor. Açıldığı anda hizmeti kullanmak için sayfanın sol üst bölümünde yer alan “Rapolama” butonuna tıklamak ve adres ya da koordinat bilgilerini girmek gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra bölgenin risk durumuna ilişkin sonuçlar karşınıza çıkıyor.

Sisteme ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.