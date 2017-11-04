Afganistan'da WhatsApp ve Telegram Yasaklandı

Afganistan'da hükümet, popüler mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram'ı geçici süreliğine yasaklamak için harekete geçti. Bu karar bazı kullanıcılar tarafından öfkeyle karşılanırken ifade özgürlüğüne zarar vereceği savunuldu.

Artık kısa mesaj servislerinin yerini aldı diyebileceğimiz internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram Afganistan'da yasaklanma aşamasında. Sosyal medyada dolaşan ve hükümet tarafından telekomünikasyon şirketlerine gönderildiği belirlenen bir mektup tepkilere yol açtı. Hükümete ait Salaam Telecom'un müşterileri de aynı akşam her iki uygulamanın da çalışmadığını duyurdu.

Cuma günü yapılan kampanyalarda konuşan Abdul Mujeeb Halvatgar yasaklamaların yanlış ve yasadışı olduğunu belirterek Afganistan'da ifade özgürlüğünün Anayasa'ya göre dokunulmaz olduğunu söyledi. Öte yandan ülkedeki özel telekom hizmetleri Cuma günü de WhatsApp ve Telegram servislerini kullanıcılarına yasaklamadı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bu uygulamaların Taliban ve diğer militan gruplar tarafından hükümetin gözetiminden kaçmak için sıklıkla kullanıldığı belirtildi. Öte yandan yasak VPN kullanılarak kolayca bertaraf edilebiliyor.