Afrika'da Bulunan 3.6 Milyon Yıllık Ayak İzleriyle Tanışın!

Uzmanlar 2016 yılında 3.6 milyon yıllık olduğuna inandıkları 13 ayak izi keşfetmişlerdi. Günümüz Tanzanya’sında açığa çıkarılan bu gizemli ayak izleri, bölgenin bir zamanlar ıslak volkanik küllerle kaplı olması sayesinde milyonlarca yıl korundular.

Uzmanlar tarafından açığa çıkarılan ayak izlerinin günümüz Tanzanya’sında vaktiyle yaşayan bir grup ilkel insana ait olduğuna inanılıyor.

Bilim insanları gizemli ayak izlerinden oluşan bu setin büyük ihtimalle Australopithecus Afarensis olarak bilinen eski akrabalarımıza ait olduğunu düşünüyorlar. Teoriye göre bu insanlar, ıslak volkanik küllerle kaplı olan bölge boyunca yürüyerek buraya göç etmişler.

Keşfedilen 13 ayak izi Roma Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının Tanzanya’nın Laetoli bölgesinde açığa çıkarılmış.

Ayak izlerinin, birkaç kadınla evli dominant bir erkeğin bulunduğu ‘gorilla’ tipi bir yerleşim sistemine ait ilk insanların beş üyesine ait olduğu öne sürülüyor.

Bilim insanları “Beraberinde dört kadının olduğu bir adamın, daha sonra sertleşerek kaya haline dönüşmesi nedeniyle bizlere Afrika’daki atalarımızdan bu harika kanıtların miras kalmasını sağlayan volkanik külle kaplı bölgede en az 30 metre kadar yürüdüklerine inanıyoruz” diyorlar.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin yayınladığı bir makalede “Ayakların biçimleri ve aynı zamanda uzunluk ve tırnak şekilleri Laetoli’de bulunan bu ayak izlerinin eski bir insan tarafından bırakıldığını gösteriyor. Bu bölgede o dönemlerde yaşadığı bilinen en eski insan Au. Afarensis’ti. Aslında Au. Afarensisler, bu ayak izlerine yakın bir bölgede ve aynı tortu tabakada bulunmuşlardı. Bu da ayak izlerinin bırakıldığı bölgede aynı zamanda Au. Afarensislerin de bulunduğuna işaret ediyor” deniliyor.