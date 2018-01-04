Kafalar Karıştı: Alaska’da İlk İnsanlara Dair Kanıtlar Var!

Çaplar öncesindeki atalarımız olan ilk insanların nerede yaşamaya başladıkları hakkında kabul gören görüşler, son yapılan arkeolojik kazılarla tarih olabilir. Kuzey Amerika’nın Alaska bölgesinde bulunan kanıtlar, ilk insanların aslında Afrika'da değil, Alaska'da yaşadıklarını ortaya koyuyor.

Bilimsel ve tarihsel açıdan merak uyandıran en önemli başlık, ilk insanların nerede yaşadıklarıdır. Evrim teorisi ve onun hakkındaki tartışmalardan bağımsız olarak atalarımızın yaşamları hakkında o kadar az bilgiye sahibiz ki, ortaya atılan her iddia bilim dünyasını karıştırıyor.

Normalde Afrika kıtasında bulunan tarih öncesi kalıntılardan hareketle, ilk insanların burada yaşamış olacakları ve ardından dünyanın farklı bölgelerine dağılmış olabilecekleri kabul görüyor.

ABD’nin Alaska eyaletinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ilk insanların kalıntılarına dair kanıtlar şöyle açıklanabilir:

Bölgeye günümüzden binlerce yıl önce Asya’dan göç eden insanların kalıntılarından hareketle yapılan genetik araştırmalar, bu göçün 25 bin yıl öncesine kadar dayandığını öngörüyor.

Bu zamana kadar yapılan analizler, insanların Kuzey Amerika’daki varlığını maksimum 15 bin yıl öncesine kadar götürüyordu. Yani son çalışma belirlenen zamanın 10 bin yıl daha öteye gitmesine neden oldu

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Eske Willerslev'e göre, yerli Amerikalılar olan kızıl derelilere dair en eski tarihli keşif gerçekleştirildi. Bilim insanları keşfettikleri bu yeni insan grubuna Antik Bernigialılar adını verdiler.

Bu ismin ise ilginç bir kökeni var:



(Koyu gir tona sahip bölgelerin, antik dönemde Bergani adında kıtalar arası bağlantı kuran yer olduğu biliniyor)

Beringia, günümüzden 10 ila 12 bin yıl öncesine kadar var olduğu bilinen, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarını kutup bölgesinde yakınlaştıkları yerlerden birbirlerine bağlayan kara parçasıdır.

Bakalım iddialar kesinlik kazanıp bilimsel olarak kabul görecekler mi? Merakla bekliyor ve sizlere aktarıyor olacağız, takipte kalın.