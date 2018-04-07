Afrika Kıtası'nın İkiye Bölünme Süreci Başlamış Olabilir!

Kenya dolaylarında yaşanan çatlak, gelecekte Afrika kıtasının ikiye bölünme sürecinin başlamış olmasına işaret ediyor olabilir.

Kenya'nın güneybatısında aniden ortaya çıkan ve kilometrelerce uzanan derin çatlak, bilim insanları tarafından Afrika kıtasının ikiye ayrılma sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde de metrelerle ölçülen yarıkların oluştuğu Kenya'da gözlemlenen bu yeni çatlak ve yarıklar hem uzun mesafeler boyunca gözle görülebilir hale geldi, hem de bilim insanları tarafından Afrika kıtasının ikiye bölünüp yeni bir okyanusun ortaya çıkma sürecinin başlangıcı olarak nitelenir oldu.

Videodan da görebileceğiniz üzere durum oldukça ciddi görünüyor. Bununla birlikte, sürecin kısa vadede gerçekleşecek bir şey olmadığını belirtmeliyiz. En iyi ihtimalle bu sürecin gerçekleşmesinin milyonlarca yıl alacağı konuşuluyor.