Afrika, Haiti ve El Salvador’u birer 'lağım çukuru'na benzeten, aynı zamanda kapitalin merkezi halindeki dünyanın en güçlü ülkesine başkanlık yapan bir insanla aynı dönemde yaşıyoruz.

Bir ülkeyi lağım çukuruna benzetirseniz, içindeki insanları neye benzettiğiniz kolayca anlaşılır bir hal alıyor. Çevrenizde böyle sözleri kolayca sarf edebilecek insanlar mutlaka vardır. Ancak bir devlet başkanı, hatta dünyanın en güçlü ülkesinin tepe ismi bu sözleri kolayca söyleyip, ayrımcılığa yepyeni bir boyut kazandırdı.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’dan açıklama yapan Trump, Afrika, Haiti ve El Salvador gibi ülkelerden göç almamaları gerektiğini, Norveç gibi ülkelerden insan kabul etmelerinin daha doğru olacağını söyledi. Bunu söylerken de beğenmediği ülkeleri lağım çukuruna benzetti.

Herhalde internetin gücünü ve kapasitesini yaşından dolayı kavrayamamış olacak ki, ABD Başkanı’nın başkan olmadan önceki yatırımlarından olan Trump Otelleri, internette yerden yere vurulmaya başlandı:

Hem de şu şekilde:

“#LağımÇukuru projeksiyonu Trump Otel’in üzerinde”

Devam eden süreçte, Trump Uluslararası Otel zincirinin özellikle Washington şubesi, farklı platformlardan düşük değerlendirmeler almaya başladı. ABD’de fazlasıyla kullanılan Yelp uygulaması üzerinden insanlar, oteli lağım çukuruna benzettikleri yorumları ve 1 yıldızlık değerlendirmelerini ilettiler.

Sonuç olarak Yelp üzerinden otelin değerlendirme puanı kısa sürede 5 yıldızdan 2 yıldıza geriledi. Sonra bu akım Trump’ın New York, Las Vegas, Şikago otellerine de sıçradı ve zincirin en büyük halkaları, büyük imaj sarsıntısı yaşamaya başladı.

Dışarıdan bakıldığında çok işlevsel bir protesto yapıldığı söylenemez. Ancak insanlar otelleri araştırırlarken isimlerinden çok ortalama puanlarına dikkat ederler. Bu durum Trump’ın servetinden servet götürmeyecek olsa da insanlar hakkında söylediği sözler, ABD halkını huzursuz etmişe benziyor.