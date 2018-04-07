Afrikalı Bilim İnsanları, Einstein Olmayı Hedefliyor

Afrika, son birkaç yıldır bilim adına önemli adımlar attı ve kıta olarak bu konuda gelişmede oldukça kararlı görünüyor. Özellikle genç nüfus, bilim yapması için teşvik ediliyor.

Afrika'da, genç bilim insanlarını teşvik etmek için düzenlenen 'Next Einstein Forum', kıtanın şimdiye kadar yaşadığı geri kalmışlığı özellikle bilim ve teknoloji alanında atılacak adımlar ile sonlandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz ay düzenlenen forumda ise hem birçok önemli konuya değinildi hem de başarılı projeler sunularak hayata geçirildi. Tüm kıtadaki yüzlerce bilim insanının bir araya geldiği forumda, kıtanın geleceği için önemli kararlar alındı.

Sunulan projelerden en önemlisi, Afrika'nın uzun yıllardır mücadele ettiği sıtma hastalığı için hazırlanan proje... Genetik mühendisi Vinet Coetzee'nin geliştirdiği bu proje, sıtmanın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde ve tehlike içeren bölgelerde kullanılacak bir tarayıcı. Kan tahlilleri ve laboratuar ortamı gerekmeden sıtma teşhisi yapabilen bu araç sayesinde hastalığın teşhis ve tedavi süreci hızlanacak ve daha ekonomik hale gelecek.

Üzerinde durulan konulardan biri ise hidrojen pillerinde güneş enerjisi depolayabilmek için nanoteknolojiyi kullanma yollarıydı. Bu sayede kıtanın enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir bir kaynak ile sağlanması hedefleniyor. Afrika'nın şimdiye kadar 'geride bırakılmaya' izin verdiği ancak artık kendi kalkınma projeleri ile bu duruma son vereceği açıklandı. Özellikle genç kadınların bu konuda büyük rol oynadığını söyleyen, önemli bilim insanlarından Profesör Eliane Ubalijoro, Afrika'da kadınların bilim araştırmalarında yer alma oranlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Next Einstein Forum, Afrika'da 2013 yılından beri bilim çalışmalarının hızlandırılması için yürütülen projelerden sadece biri. Matematik ve bilim alanında eğitim alan birçok öğrenciye senelerdir burs sağlayan proje, 2003 yılında kurulan matematik enstitüsünün bir kolu. Böyle projeler ve teşvikler sayesinde, senelerdir baskılanmış olan Afrika insanlarının, çok değerli işlere imza atacağına inanılıyor.