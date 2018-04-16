Afrin Harekatı İçin Yapılan Mobil Oyun: Afrin SİHA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü okuyan 2 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘Afrin SİHA’ isimli mobil oyununu yaptılar.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi okuyan Zekeriya Akgül ve Ahmet Küçük, güncel bir konunun mobil oyununu yaptı. TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattığı günlerde yapımına başlanan oyun; Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Gerçek harita üzerinden oynanan oyunda, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Afrin’deki köylerin korunması, PYD/PKK’ya ait hedeflerin ve konvoyların vurulması gibi görevler yerine getiriliyor.

Şu an Andoid ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilecek oyun, Abdullah Öcalan posterinin vurulması gibi gerçek görüntüler de içeriyor. Tüm bölümlerin başarı ile geçmeniz sonucunda, Mehmetçik’in Afrin'de bayrak diktiğini görebilirsiniz.

Oyun hakkında açıklamalarsa bulunan ve oyunun geliştiricilerinden olan Zekeriya Akgül, “'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli ve milli olan SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler; bir terörist sığınağını bombalamak, terör konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor. Oyunda gerçek harita ile belirlediğimiz bölgeleri alarak ilerleme kaydediyorsunuz. Ele geçirilen her alan, yeşile boyanıyor. Tüm bölümlerin tamamlanmasıyla da arayüzde Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor. Oyunu okuldaki bölüm arkadaşım Ahmet Küçük ile yaptık. Lise öğrencisi kardeşim Eren ve bölümümüzde görev yapan Öğretim Görevlisi Mücahit Büyükyılmaz da bize oyunun belli kısımlarında destek verdi." ifadelerinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile mobil oyuna başlanan öğrenciler, harekat bitmeden oyunu tamamlamak için büyük özveri ile çalışmışlar ve bunu başardılar. Bunun yanı sıra, oyuna yeni eklemeler de yapılması düşünülüyor. Konu üzerine konuşan öğrencilerin Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, “Oyunu şu an Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz olarak indirmek mümkün. Oyunda, bizim için stratejik öneme sahip SİHA ile verilen 5 görevi yapıyorsunuz. Oyunun adını harekatın ismine binaen ‘Afrin SİHA’ olarak belirledik. Oyunda, sonraki hedefimizle ilgili küçük bir bilgi de yer alıyor. İnşallah TSK'nın başarılı operasyonlarıyla oyunumuzun sonraki bölümlerini açarak Münbiç haritasını da ekleyeceğiz.” dedi. Peki oyun hakkında siz neler düşünüyorsunuz. Eğer siz de oyunu test etmek isterseniz, aşağıya eklediğimiz bağlantılara tıklayarak, Afrin SİHA’ya ulaşabilirsiniz.