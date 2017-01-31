Afyon Belediyesi’nden “Yerli Telefon” Kampanyası!

Afyon Belediyesi, “Ülkemi Seviyorum Yerli Cep Telefonu Kullanıyorum” adlı kampanya ile Vestel Venüs dağıtıyor.

Vestel’in sadece kendi markası olduğu için “Yerli telefon” olarak lanse ettiği Venüs serisine şimdi de Afyonkarahisar Belediyesi’nden destek geldi. Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 100 adet Vestel Venus V3 5070’i, başta belediye daire müdürleri olmak üzere mülki idari amirlere, il protokolüne ve muhalefet parti başkanlarına hediye etti.

Çoban; “Vestel, Venus ile Türk ekonomisine sağladığı katkı küçümsenemez. Venus, hem yerli üretim sayesinde yabancı markalı cep telefonu ithalatını azaltarak cari açığın küçülmesine katkıda bulunuyor, hem de akıllı cep telefonu ihracatıyla birlikte ülkenin ihracat kapasitesini artırma yönünde önemli adımlar atıyor. Ülkemi seviyorum, yerli cep telefonu kullanıyorum kampanyamızın ilk adımını şehrimizin Mülki İdari Amirlerine, milletvekillerine, il protokolüne ve muhalefet parti il başkanlarına ve Afyonkarahisar Belediyesi daire müdürlerine Venus V3 5070 hediye ederek atıyoruz. İnanıyorum ki; bizler Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ü kullanarak tüm Türkiye’ye örnek teşkil edeceğiz. Bu vesile ile 81 ilimizin Belediye Başkan’larına kampanyaya destek vererek yerli telefon kullanımını yaygınlaştırmaları için çağrıda bulunuyorum.” şeklinde ifade ettiği Vestel Venüs ailesi için övgüler yağdırmış.

Ancak gel gelelim bu tarz adımlar tabiki ülke ekonomisi için artı ve hoş olsa da şahsi düşüncem olarak Vestel, General Mobile gibi telefonlara “Yerli Telefon” demeyi pek doğru bulmuyorum. Evet, markalarımız yerli ve özellikle General Mobile GM 5 Plus bizim de 2016 favorilerimizdendi. Ancak nasıl Apple Amerika’da “Yerli telefonuz” demiyorsa Vestel’in de “Yerli telefon” gibi gösterilmesi sadece reklam stratejisinden ibaret.