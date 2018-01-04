Tüm dünyaya emsal olan ağ tarafsızlığı ilkesinin kaldırılmasından sonra oluşan küresel tepkiden dolayı ABD’nin Federal İletişim Komisyonu Başkanı Ajit Pei'nin, yılın ilk büyük teknoloji fuarı CES’e katılamayacağı açıklandı.

Aralık 2017’de ABD’nin Federal İletişim Komisyonu FFC, başkanı aracılığıyla tüketicilerin adil bir ücretlendirme ve hizmet anlayışından faydalanmalarını sağlayan ağ tarafsızlığı ilkelerini hiçe sayan karar almıştı.

Ağ Tarafsızlığı (Net neutrality), internet servis sağlayıcılarının ve devletin internet üzerindeki verilere eşit şekilde davranmalarını sağlayan bir kavramdır. Bu sayede internet kullanıcıları daha eşitlikçi hizmetler alırlar ve daha dengeli ücretlendirmelere maruz bırakılırlar. Geçtiğimiz ay ABD’de yok sayılan ağ tarafsızlığının kaldırılması kararı, tüm iletişim sektörü ve küresel internetin gidişatına etki edecek kadar önemli. Bunun olası etkilerine ve kararın detaylı yansımalarına hemen aşağıdaki içeriğimizde yer vermiştik.

Kararın ardındaki en nüfuzlu isimlerden biris olan FCC’nin başkanı Ajit Pei, her yıl düzenlenen ve bu yıl da ilk küresel teknoloji fuarı olacak CES etkinliğine katılamıyor. Dünya medyası, kendisinin karar hakkındaki soruları yanıtlaması için bu etkinliği bekliyor ve açıklamaların geleceğini düşünüyordu.

Ne hikmetse, giderek artan tepkilerin bir sonucu olarak dünya kamuoyunu hayal kırıklığına uğratan bir kararla Pei’nin CES fuarına katılmayacağı açıklandı. 9 Ocak’ta başlaması planlanan CES etkinliğine katılmama kararını Pei’nin kendisi değil, Tüketici Teknolojisi Derneği duyurdu.

Bu kararın ardında ise hem dernekten hem de FCC’den resmi bir açıklama ile nedenler belirtilmedi. Dolayısıyla tüm teknoloji medyası, artan tepkilerin bir yansıması olduğu yorumunu iletiyor.

Böyle bir geri adımın kişisel planlar ya da iş hayatı gibi etmenlerle gerçekleşebilecek olması bir kenara son anda açıklanması, ister istemez kötü şeyler düşünülmesine neden oluyor. Tüm dünyadan işitilen olumsuz tepkilere rağmen ağ tarafsızlığı ilkelerinin kaldırılmasına yönelik adımlarını çekinmeden atan FCC, yakın zamanda bir açıklama yapacak. Ancak büyük ihtimalle bu açıklama beklenildiği doyuruculukta olmayacak.

İnternet kullanımına ve tüketici haklarına ilişkin politik çalkantıları atlattığımız 2017 yılının yansımaları bu yıl da devam edecek.