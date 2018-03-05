Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) ağ tarafsızlığının geri getirilmesi için dava açan teknoloji şirketlerine yenileri eklendi.

2017’nin sonlarına doğru ABD’nin Federal İletişim Komisyonu (FCC), Obama tarafından getirilen ağ tarafsızlığı ilkeleri kaldırılıp para karşılığı geniş bant hizmetini geri getirdi. Bu hizmetin yürürlüğe girmesinden sonra Cumhuriyetçilere tepki gösteren Demokratlar cephesi, arkasına Google, Facebook gibi internet ve teknoloji devi firmaları da almıştı. FCC’ye açılan davalarla Demokratlar cephesi her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Etsy, Expa, Kickstarter, Automattic, Foursquare ve Shutterstock dahil olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi, Federal İletişim Komisyonunun ağ tarafsızlığı sona erdirme kararına karşı Washington mahkemesine Pazartesi günü dilekçe sundular. Firmalar tarafından sunulan yeni dilekçeler Federal İletişim Komisyonu (FCC) üzerindeki yüksek baskının daha da artmasına neden olacak.

Geçtiğimiz günlerde baskılara dayanamayıp ağ tarafsızlığını geri getirme konusunda çalışmalara başlayan FCC’nin işlemleri başlatmasından sonra Trump’un onaylaması da gerekiyor. Bu nedenle, açılan bu davalar ağ tarafsızlığının geri gelmesi için büyük önem taşıyor. FCC’nin işlemleri başlatıp Trump ve senato onayına sunması sonrasında başlayacak olaylar için savaşın ikinci perdesi diyebiliriz. Ağ tarafsızlığının geri gelmesinden sonra internet üzerindeki tüm sayfalara aynı genişlikte bant verilerek rekabette eşitlik sağlanmış olacak.