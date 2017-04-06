Age of Empires: Castle Siege, Android İçin Yayınlandı!

Sevilen serinin mobil oyarlaması Age of Empires: Castle Siege tüm dünyadaki oyuncuların beğenisine sunuldu.

Yılların efsanesi, koca bir nesli kendisine bağlayarak strateji oyunu bağımlısı yapan Age of Empires serisinin mobil uyarlaması Castle Siege, geçen hafta birkaç ülkede yayınlanmıştı. Şimdi ülkemiz içinde indirilebilir durumda!

Smoking Gun Interactive tarafından geliştirilen ve Microsoft Corporation tarafından yayınlanan oyun, öğrenilmesi oldukça kolay bir arayüz ile geliyor. Oyuncuların bir imparatorluk kurmalarına ve Orta Çağ'dan başlayıp diğer imparatorlukları yenerek, kendi birliklerine komuta etmelerine olanak tanıyor. Savaş sırasındaki tüm birimlerin kontrolü önceki versiyonlarına göre daha üst düzey strateji deneyimi yaşatıyor. Ödüller kazanabilecek ve skor tablolarının tepesine tırmanabilecek oyuncuları da oldukça zorlamaya geliyor.

Hemen aşağıda bulunan bağlantıdan Age of Empires: Castle Siege oyununu indirebilir, oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz :)