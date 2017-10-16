Age of Empires: Definitive Edition'ın Çıkış Tarihi Ertelendi

Bu hafta çıkması beklenen Age of Empires: Definitive Edition'un çıkış tarihi 2018'e ertelendi. Oyunun çıkışı yerine kapalı beta sunuldu.

Age of Empires: Definitive Edition oyununu uzun süreden beri merakla bekliyoruz. Normalde 19 Ekim, yani perşembe günü yayınlanması beklenen oyun, Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre uzun bir erteleme sürecine girdi. Oyunun hazır olmadığını belirten şirket, oyunu merakla bekleyen milyonlarca oyuncuyu derin bir üzüntüye boğdu.

Yeni tarihi “en geç Mart 2018” olarak açıklayan Microsoft, 5 ay gibi uzun bir erteleme süresi eklemiş olsa da oyuncuları bir nebze rahatlatacak bir hamle de yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyuncular Age of Empires: Definitive Edition’ın kapalı beta sürecine girebilecekler.

1997 tarihli efsane Age of Empires’ın remastered versiyonu olacak Definitive Edition’u kapalı betada test etmek isteyenler buraya tıklayarak kaydolabilirler. Microsoft Studios tarafından yayınlanan bir oyun olan Age of Empires: Definite Edition’ın kapalı betasına katılmak için Xbox Live hesabına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Age of Empires’ın bu beklenmedik ertelenmesi oyuncuları üzmüş olsa da, kapalı beta sürümüyle biraz olsun stres atabilecekler.