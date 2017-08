Çocukluğumuzun efsane strateji oyunu Age of Empires serisi, yeni oyununu resmi olarak duyurdu. Ayrıca oyun için özel karelerden oluşan bir fragman da yayınlandı.

Strateji oyunların usta stüdyosu Relic Entertainment, yıllardan beri milyonlarca oyuncunun yolunu gözlediği Age of Empires IV’ü duyurdu. Bir nesle strateji oyunlarını sevdiren Age of Empires, yapılan açıklamaya göre yalnızca Windows 10’a özel olarak çıkacak. Microsoft’un exclusive (özel) olarak çıkaracağı oyunu neden Xbox One'a gelmeyecek bilinmiyor, ancak tahminlerime göre oynanış mekaniklerinin konsola pek yatkın olmaması bu konudaki en büyük etken.

Age of Empires 4 için yayınlanan videoya bakacak olursak, 4. oyunda biraz daha krallıkların olduğu bir çağa gideceğimizi görüyoruz. Burada daha büyük mücadelelere atılacağımız oyunda şu anda net bir şekilde bilinmese de Amerikalılar, İngilizler, Romalı Lejyonerler, Japon Samuraylar ve çok daha fazlası bulunabilir. Bunların, herhangi bir kesinliği olmamasına rağmen en güçlü adaylar oldukları düşünülüyor.

Bu oyunla birlikte edinilen diğer bilgiler, Relic’in aynı zamanda Age of Empires 2 ve 3’ün Remastered versiyonları üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bunca yılın ardından yeni bir Age of Empires oyununun çıkacağını duymak gerçekten çok sevindirici. Peki, sizin Age of Empires’da güzel anılarınız var mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz.