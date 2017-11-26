Agents of Shield’ın 5. Premier Sezonunun İlk 17 Dakikasını İ

İzleyicilerine kıyak geçen Marvel, dizinin 5. sezonunun premier gösterisinin ilk 17 dakikasını yayınladı.

Haydi millet, hep birlikte uzaya gidelim!

Marvel, günün bir bölümünü sosyal medya kanallarında Agents of SHIELD’a has şeyler yayınlayarak geçirdi. Bu heyecan verici tanıtımın yarın yayınlanması ihtimali var fakat, sadece bununla sınırlı değil olanlar.

Ajan Coulson sizi sevdiği için iyi şeylere sahip olmanızı istiyor. İşte size Agents of SHIELD’ın beşinci premier sezonunun ilk on yedi dakikası.

Bildiğimiz üzere bu sezon, neden orada olduklarına ya da nasıl geri döneceklerine dair fikri olmayan Coulson ve ekibini gizemli koşullar altında uzaya taşıyarak, dünya ile ilişkileri kesilmiş halde yansıtacak.

Klip’i özetlemekten çekiniyoruz zira bazı spoilerlar bulunuyor. Klibi aşağıda izleyebilir, tam gösterimi ise 1 Aralık’ta, ABC televziyonunda izleyebilirsiniz.