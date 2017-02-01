Bir araba motorunun çalıştığı sırada, motorun içinde neler yaşandığına daha yakından bakıyoruz.

Arabanızın motoru çalıştığında motorun içinde neler olduğunu hiç görmek istemiş miydiniz? Yani canlı olarak ya da videolardan bir motorun çalışmasını, pistonların hareketini falan izlemiş olabilirsiniz. Ancak motor çalıştığı sırada, içerisindeki olaylar o kadar hızlı gerçekleşir ki, bunları normal çekimde görmeniz mümkün değildir. Bu olayları görebilmek için çok yüksek kare oranlarında çekim yapabilen kameralarla çekilmiş yavaşlatılmış görüntüleri izlemeniz gerekir.

Sürekli olarak bilimsel deneylerle ilgili videolar paylaşan Youtube’daki Smarter Every Day kanalında da bir motorun çalıştığı sırada çekilen yavaşlatılmış görüntüler yayınlandı. Bu video, motorun işleyişini daha iyi anlamaya yardımcı oluyor.