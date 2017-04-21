Uber karşıtı #Delete kampanyasına Uber çalışanlarından cevap var: #Undelete

Dünya çapında hızlı bir yükseliş yaşayan Uber, kullanıcıların şehir içi ulaşım sıkıntılarını çözmek için çalışan bir uygulama. Kısa sürede dev bir şirket haline gelen Uber, faaliyette olduğu ülkelerin sayısını arttırdı ve çok daha fazla aracı filosuna katarak hizmet haritasını genişletti.

Son birkaç aydır çeşitli sebeplerle eleştirilen Uber'in CEO’su Travis Kalanick, şirketinin iç ve dış kurumsallığına yönelik çalışmaları gözden geçireceğini taahhüt etti. #DeleteUber kampanyası ile başlatılan karşıt hareketler kullanıcıların söylentileri daha hızlı duymasına sebep oldu ve Uber hızlı bir çöküş sürecine girdi.

Yukarıdaki fotoğraf ise #Undelete etiketi ile graffiti şeklinde duvara yapılan bir boyamanın önünde duran 19 erkek ve 1 kadından oluşan 20 Uber yöneticisini gösteriyor. San Francisco merkezli duvar resimleri atölyesi 1amsf.com sanatçılarının desteği ile üretilen eser, taciz ve cinsiyetçilikle ilgili tartışmalara cevap olmak için #Undelete kampanyasını başlatmak amacıyla oluşturuldu.

Hakkında yaratılan eleştirilere farklı bir dilden cevap veren Uber çalışanları, sosyal medyada verdikleri bu mesajla hizmet vermeye devam edeceklerini ve hiçbir söylentiye kulak asmadan yollarına devam edeceklerini ifade ettiler.