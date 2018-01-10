Teker teker koyduğunuz kıyafetleri düzenli bir şekilde toplayabilen 1000 dolar değerinde bir robot geliştirildi.

Çamaşır toplamayı seviyor musunuz? Genelde annelerimizin çamaşırlarımızı yıkayıp, ütüleyip, güzel toplu bir şekilde dolabımıza koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu olayın ne kadar zor olduğunu üniversitede başka bir şehre gittiğimizde fark ediyoruz. Kendi ayaklarımız üstünde durmaya çalıştığımız o dönemde annelerimizin gün içerisinde neler yaptığını daha iyi anlayabiliyoruz.

CES 2018’de tanıtılan yeni cihaz, dakikalarca eşya toplama derdini tarihe gömüyor. Elinizde asla yapamayacağınız kalitede eşyaları toplayıp üst üste sıralayan Foldimate isimli cihaz, evlerinize gelmek için gün sayıyor. 980 dolardan satışa sunulacak robot, her türlü kıyafeti alıp güzelce topluyor.

Makine havlu, tişört gibi eşyaları kolaylıkla toplayabiliyor, ancak uzun kollu gömlek gibi karmaşık yapılarda bazı durumlarda sıkışma gibi sorunlar çıkartabiliyor. Anlayacağınız üzere makinenin piyasaya çıkması için daha çok gelişmesi gerekiyor. Şu anda 1000 dolar para verip alınacak, alınsa da parasını hak edecek bir makine gibi görünmüyor. Yine de çok zenginseniz ve paranızı harcayacak yer bulamıyorsanız, FoldiMate ön sipariş programına kayıt olabilirsiniz. Cihazlar ilk olarak 2019’un sonlarına doğru tüketicilere ulaştırılacak.

Açıkçası gelecekte böyle bir robotu kullanacağımızı öngöremiyorum. Daha çok, önce çamaşırı yıkayıp, oradan kurutmaya geçirip kurutmadan aldığı çamaşırları toplayıp düzenli bir şekilde koyabilen bir makine çıkabilir. Sonuçta çamaşırları katlamadan önce yıkama, kurulama gibi süreçleri de beklememiz gerekiyor. Bu durumda bu makinenin kullanılabilir bir yanı kalmıyor. Bu yüzden bu üçlüyü tek bir yerde görmek daha hoş olurdu. Hatta isterlerse araya ütüyü bile sıkıştırabilirler.