İnternet alıcılarımızı, bizden binlerce kilometre uzakta olan Kanada’ya çeviriyor, belki de son zamanların en komik olaylarından birine yakından bakıyoruz. Bir adamın çocuğu için kardan yaptığı arabaya ceza kesen polisler bir anda fenomen oldular.

Simon Laprise, soğuk hava koşullarından faydalanarak evine oldukça yakın bir yolun kenarına, gerçekçi ölçülere sahip kardan bir araba yaptı. Çocuklarını eğlendirmek amacıyla yaptığı büyük araba, kısa süre sonra caddeden geçen trafik polislerinin dikkatini çekti.

Çünkü yolun bu kısmı park yasağı olan bir yerdi ve polisler, uzaktan üstü karla kaplanmış bir araç gibi görünen cisme doğru yaklaştılar:

33 yaşındaki Kanadalı ağaç işçisi olan Laprise, bunun çocukları için bir şaka olduğu söyledi, ancak polisler onu dinleyerek trafik cezalarının yazıldığı kağıt koçanını ellerine aldılar. Gece mesailerinde kendilerini meşgul ettiği için Laprise’a ceza yazdılar.

Cezayı yedikten sonra açıklamalarda bulunan Laprise, arabanın Geleceğe Dönüş serisindeki DeLorean DMC-12 olduğunu ve tamamen kardan oluştuğunu belirtti:

Kanada'da aşırı kar yağışı alan bölgelerde, yol kenarına park yasağı koyuluyor:

Fakat aracın kardan olduğunu fark eden polislerin de Laprise'a bir şakası vardı:

"Sen bizim gecemizin içine ettin, o zaman al sana HAHAHAHA :)"