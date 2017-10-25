3 Kiloya Çıkan Diliyle Yürümekte Güçlük Çeken Ayı Kutarıldı!

Myanmar’da yaşayan ve geçtiğimiz yıldan bu yana anlaşılamayan nedenlerden dolayı dili sürekli büyüyen talihsiz yavru ayı, bırakın yemek yemeyi, doğru düzgün kafasını bile kaldıramıyordu. Artık 3 kilograma ulaşan dili cerrahi operasyonla alındı.

Hayvanlar aleminin en vahşi üyelerinden boz ayılar ve siyah Asya ayıları, artık çoğu bölgede gözetim altında tutuluyorlar. Myanmar'da yaşayan ve sürekli veterinerlerin kontrolü altında olan bir yavru ayı, geçtiğimiz yıl nedeni bilinmeyen bir semptom göstermeye başladı. Ayının dili sürekli büyüyor ve alınan hiçbir önleme olumlu yanıt vermiyordu. Artık 3 kilograma ulaşan diliyle yürümekte bile zorlanan ayının yaşam kalitesi oldukça düşmüştü.

Hastalığın başlangıcında veterinerler çeşitli ilaç müdahaleleri denemişlerdi. 2016’nın sonlarından bu yana sayısız yöntem denendi fakat dilin büyümesi bir türlü durdurulamadı. 2017’nin Haziran ayına gelindiğinde ayı, artık kafasını bile taşıyamıyordu.

Asya’daki ayıların gözetim altında tutulmalarının nedeni, etlerinin yenmesi ve özellikle Asya tıbbında kullanılan safra kesesi sıvılarıdır. Bitkisel alternatiflerin varlığına rağmen, safra sıvısı için ayı çiftlikleri kurulmuştur. Olaya konu olan yavru ayı ise bu bölgeleri idare eden yasa dışı gruplar tarafından yakalanacakken son anda kurtarılmış.

Hayatında ikinci kez insanlar tarafından kurtarılan ayı, 4 veterinerin liderlik ettiği bir cerrahi operasyonla hayata tekrar döndürüldü.

Ekip hala bu şişmeye neden olan şeyin ne olduğundan emin değil. Ancak durumun “lenfatik filariasis” adlı bir hastalıktan kaynaklandığından şüpheleniyorlar. Sivrisinekler tarafından yayılan parazitler sonucunda oluşan bir tür ödem rahatsızlığı olan Lenfatik filariasis, Myanmarlı insanlarda da oldukça yaygın olarak görülüyor.