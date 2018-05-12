Ağırlık Egzersizi Yapmak Depresyon Etkilerini Hafifletiyor

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu; tıpkı aerobik egzersizlerinde olduğu gibi, ağırlık çalışmanın da depresyon ile mücadele için faydalı bir yöntem olduğu bilgisini elde ettiler.

Egzersiz yapmanın genel anlamda psikolojik sağlığa faydalı olduğu uzun zamandır bilinen bir durum. Çoğu uzman; depresyon, anksiyete gibi sorunlar ile boğuşan hastalarına hafif egzersizler ya da kısa yürüyüşler öneriyor, aerobik yapmalarını tavsiye ediyordu. Kişide özgüven artışı, düzenli ve daha sağlıklı bir bünye gibi kritik konular için spor yapmanın faydası artık göz ardı edilmiyor.

Ancak ağırlık çalışmanın da bu egzersizlere dahil olduğu ve depresyon etkilerini azaltarak hastalık ile mücadele ettiği bilgisi bilinen bir gerçek değildi. Konunun uzmanlarının yürüttüğü bir çalışma ise ağırlık çalışmanın tek faydasının kas yapmak olmadığını kanıtladı.

Depresyon oranlarının hızla arttığı günümüzde, bilinçsizce de olsa artan egzersiz deliliğinin sebebi belki de budur ve kişiler kendi kendilerini iyi edebilmenin bir yolunu, fark etmeden uzmanlardan çok önce keşfetmişlerdir.

Ağırlık kaldırma, şınav gibi vücut ağırlığı çalışmalarına dayanan bu egzersiz, vücut dayanıklılığını artırdığı gibi zihinsel dayanıklılığımızı da artırıyor. 338 kişilik bir araştırma grubu üzerinde yapılan bu çalışma, etkinin oldukça fazla olduğunu gösteriyor. Genel olarak hafif ve orta dereceli depresyonda yoğun etkisi bulunan egzersizlerin, daha kısıtlı da olsa şiddetli depresyonda da etkili olduğu düşünülüyor. Ağırlık egzersizlerinin, geçmişte kanıtlanan aerobik etkisi ile aynı oranda olduğu da verilen bilgiler arasında.