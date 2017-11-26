Agung Dağı 1963'ten Sonra İlk Kez Patladı!

Endonezya'da bir ada olan Bali'de bulunan Agung Dağı, 1963'ten sonra ilk kez patladı. Yeniden faaliyete geçen 2 bin metrelik volkanik dağ, bugün havaya büyük bir kül tabakası saldı.

Bölgesel Afet Yönetim Kurumu tarafından Agung Dağı'nın yeniden faaliyete geçmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, kül tabakasının yaklaşık olarak 7,5 km yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Yanardağdaki ilk patlama Cumartesi günü gerçekleşirken faaliyetin halen devam ettiği belirtildi.

Afet Yönetimi Ajansı bölgedeki 224 noktadan tahliye yapılmasını tavsiye etti. Ajans Agung Dağı'nın 5 ile 7,5 km civarında herhangi bir açık hava etkinliğinin yapılmaması gerektiğini belirtti. Öte yandan Endonezya'da en az 14 uçuş iptal edilirken 5 bin 500'den fazla yolcu mağdur duruma düştü. Birçok kurum Bali çevresinde uçuşlar için en üst düzey havacılık uyarısı yayınlandı.

Aylardır sesler çıkartan Agung Yanardağı, son bir haftadır faaliyet göstermeye başladı ve ilk defa bugün magma içeren bir patlama gerçekleştirdi. Bununla birlikte Agung Yanardağı'nın 1963'ten beri ilk defa patlama göstermesi ilk kez uyanması anlamına gelmiyor. Bali'deki dağ en son 5 yıl önce uyanmıştı ancak patlama olmamıştı. Öte yandan bu patlamayla birlikte tahliye 140 bin kişi tahliye edildi. Endonezya'nın Bali adasındaki Agung Yanardağı 1963'te patladığında 100 kişi hayatını kaybetmişti.