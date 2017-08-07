Sıcak Ağustos günlerine derman olacak 5 ücretsiz oyunu sizlere sunuyoruz. Herkesin tarzına hitap etmek için farklı türler olmasına özen gösterdik.

Hazır Ağustos ayının derinliklerine doğru indiğimiz bu sıcak yaz günlerinde piyasaya sunulan en başarılı 5 ücretsiz oyunu sizler için listeledik. Ücretsiz olarak listelediğimiz oyunlar Ağustos ayında oynayabileceğiniz ve genelde geniş bir kitleye hitap etmesi için farklı türlerden oluşuyor.

Crusaders of Light

Metin 2, World of Warcraft tarzı MMORPG oyunları seven oyuncular için yaz aylarında ücretsiz olarak oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Oyunda karakterimizin topraklarını şeytan efendisinin ellerinden kurtarmaya çalışacağız. Toplamda 40 oyuncunun aynı anda oynayabildiği klasik zindan saldırıları ile seveceğiniz bir oyun olacaktır.

Run & Gun: BANDITOS

Bir dönemin efsane oyunlarından olan koşu oyunlarına bir yenisi eklendi. Run & Gun’ın perspektifinde gerçekleşen oyunda bir polis olarak altın arabasını ve bu yolda hırsızları yakalamalısınız. Oyun boyunca çeşitli haydutlar arasından seçim yapabilir ve karakterinize birkaç yeni özellik ekleyebilirsiniz.

Hero Kid - Ben Power Surge

Ben 10, kötü Dr Psychobos’u yenmek için önemli bir göreve çıktı ve bu görevde en büyük yardımcısı siz olacaksınız.

Turretz

Retro tarzına benzeyen yapısıyla oyuncuların beğenisini kazanan Turretz, galaksiler arası uzay gemileri ile çevrili bir görevde gerçekleşiyor. Klasik bir arcade oyunu olarak açıklanan Turretz’de kendinizi kurtaracak ve düşman gemilerini yok edeceksiniz.

Best Sniper: Shooting Hunter 3D

Başarılı grafikleri ile birlikte dinozorlar ve zombilere karşı savaşacaksınız. Kıyamet sonrası çorak topraklarda bu düşmanları vurarak avlamaya çalışacak ve hikayenin tadını çıkaracaksınız. Dinozorların kıyamet sonrası nasıl ortaya çıktığını bir hikaye ile anlatan Turretz, bir şans vermeniz gereken oyunlardan birisi olarak gözüküyor.