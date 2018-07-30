Ağustos Böceklerini Birer Alemciye Çeviren Parazit

Yeni bir keşfe göre Massospora adlı parazit, bulaştığı ağustos böceklerinde cinsel isteği ve fiziksel temas isteğini arttırıyor. Bu sayede ağustos böcekleri sürekli bir araya geliyor ve parazit daha fazla böceğe yayılıyor.

Parazitler genelleklikle bulaştıkları canlıları öldürür ya da yürüyen ölülere dönüştürürler. Fakat Batı Virginia Üniversitesi'ndeki bir çalışma ekibinin araştırması, Massospora adlı parazitin bulaştığı ağustos böceklerini birer alemciye dönüştürdüğünü ortaya çıkardı.

Bünyesinde bulunan ve psikoaktif kimyasal olarak bilinen katinon, amfetamin ve psilocybin sayesinde bulaştığı ağustos böceklerinin temas etme isteğini ve cinsel dürtülerini harekete geçiren Massospora, bu sayede daha fazla bedene yayılma fırsatı yakalıyor.

Fakat Massospora ile gelen bu cinsel çılgınlık tüm ağustos böcekleri için mutlu bitmiyor. Massospora, erkek erkeğe de dahil olmak üzere çılgın bir cinsel istek uyandırıyor. Bu da bazı ağustos böceklerinin kapsüllerini kaybederek kısırlaşmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, yukarıda belirtilen psikoaktif maddeleri ağustos böceklerinin kapsüllerinde tespit etti. Massospora, bu kimyasalları mantar sporlarına enjekte ederek büyümesini sağlamıştı. Böylece çok daha fazla ve hızlı çoğalabiliyordu.

Araştırmacılara göre Massospora’nın ağustos böceklerinde oluşturduğu cinsel delilik, detaylı bir şekilde araştırıldıktan sonra insanlar için bazı gerçek faydalar sağlayabilir. Araştırmacılara göre bu keşif, erken ayrılan mantarlarda yeniden ilgi oluşmasını teşvik edebilir.