Ağzımızın Kötü Kokmasına Neyin Sebep Olduğu Bulundu

Bilim insanlarına göre ağzımızın kötü kokmasının sebebi, yüksek ihtimalle genetik mutasyon.

Hollanda, ABD, Almanya, İngiltere ve Portekiz’deki bilim insanlarının katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre ağzımızda oluşan kötü kokunun sebebi yüksek ihtimalle bulundu.

Bilim insanlarına göre iki türlü kötü kokulu nefes var: İntraoral halitoz ve ekstraoral halitoz. Ekstraoral yani ağız dışı halitozun ağız boşluğundaki sorunlarla ilişkisi yok, kökeni de daha önce tamamen anlaşılabilir değildi. Araştırma grubu, ekstraoral halitozun oluşma sebebinin SELENBP1 genindeki mutasyonlardan kaynaklandığını tespit ederek bunun ayrıca genetik materyalde düşük protein oranıyla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Nefesi kötü kokan 5 hastanın verilerini inceleyen araştırmacılar, bu hastaların idrarlarında metandiol ve dimetil sülfür gibi yüksek miktarda kükürt içeren maddeler, bağ dokusu hücrelerinde ise SELENBP1'deki mutasyonlara bağlı düşük protein oranını tespit ettiler.

Araştırmacı ekipte bulunan uzmanlardan bir tanesi, yaptıkları çalışmayla ilgili şunu söylüyor: "SELENBP1'deki mutasyonlar, esktraoral halitoza yol açıyor ve yeni bir doğumsal metabolik hata için koşullar oluşturuyor."