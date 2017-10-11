Kısa süre önce ortaya çıkan bir görüntü, balon balıklarının isminin neden "balon" olduğunu kanıtlıyor.

Dünya üzerinde çok farklı canlılar bulunuyor. Bu canlılar arasında yer alan balon balıkları da, son günlerde sosyal medyada viral olmayı başardı. Bir balon balığının isminin neden “balon” olduğunu çok iyi bir şekilde gösteren video, balığın ağzındaki suyu adeta çeşmeden boşanırcasına boşaltmasını ve ufalmasını gösteriyor.

Açık denizlerde, kendisini yemek isteyen balıklara karşı daha büyük gözükmek için kendisini suyla dolduran balon balıkları, bu sayede büyük ve kaygan olarak av olmaktan kurtulabiliyorlar.

Bilim insanları uzunca bir süre bu balıkların nefeslerini tuttuğunu, yani vücutlarını havayla doldurduklarını düşündüler, ancak bir süredir bu balıkların suyla dolduğu biliniyordu.

Balıkların havayla dolu olduğu düşünülmesinin sebebi, su yüzüne çıktıklarında hava yardımı ile de şişebiliyor olmalarıydı. Aynı zamanda solungaçları neredeyse yok olduğu için havayı depoladıkları düşünülüyordu, ancak yeni buluşlara göre balığın solungaçları gözükmese bile hala suyu oksijene çevirebiliyor.

İnternette viral olan bu balon balığı gibi ilginç yüzlerce tür olduğu düşünülüyor.