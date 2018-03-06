Ailecek Hız Sevenlere: 4 Kapılı 'Mercedes AMG GT' Tanıtıldı!

Mercedes, Cenevre Otomobil Fuarı'nda AMG GT'nin 4 kapılı Coupe versiyonunu tanıttı. Yüksek performansıyla dikkat çeken yeni AMG neler sunuyor?

Yaklaşık bir yıl önce konsept tasarım olarak ortaya çıkan 4 kapılı Mercedes AMG GT, bugün Geneva Motor Show'da tanıtıldı. Yandan ve arkadan bakıldığında Porsche Panamera ile oldukça benzer bir tasarıma sahip araç, doğrudan Panamera'nın rakibi olarak konumlandırılıyor. Mercedes'in yeni tasarım anlayışından izler taşıyan yeni AMG GT, 2 kapılı versiyonuyla kıyaslandığında daha büyük bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

İlk olarak yeni A serisinde gördüğümüz tasarım anlayışını, diğer tüm Mercedes modellerinde de göreceğiz. Biraz da teknik konulara geçelim, araç 3 farklı motor seçeneğiyle gelecek. 4.0 litrelik twin-turbo V8 AMG GT 63 S modeli, 640 beygir motor gücüyle serinin en güçlüsü olacak. Aynı motorla gelen GT 63 modeli ise tam 585 beygirlik motor gücüne sahip. Üçüncü ve en düşük motor hacimli model GT 53 ise (ülkemize gelmesi en muhtemel olan), 3.0 litrelik 6 silindirli 429 beygir gücüne sahip motordan gücünü alacak.

AMG Speedshift adlı 9 ileri otomatik şanzıman, her üç modelde de yerini alacak. Bunun dışında, 4Matic+ adlı dört tekerlekten çekiş özelliği de standart. 5 farklı paketle satışa sunulacak olan AMG GT 4-Door Coupe'nin; Gece Paketi, Krom Paketi ve iki farklı Karbon Fiber Paketi seçenekleri tamamen kozmetik farklılıklara sahip. Fotoğraflarda gördüğünüz Aerodinamik Paketi ise, hem görsel hem de teknik anlamda daha iyi performans sunuyor.

Üç farklı motor ve donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan aracın farklı seçeneklerinin neler sunduğuna da göz atalım. GT 63 S modeli, aracın en dolu seviyesi diyebiliriz. Elektronik olarak kontrol edilebilen diferansiyel kilidine sahip araçta, Drift Modu adı verilen bir özellik de yer alıyor. Drift Modu, normalde 4 tekerleğe dağıtılan gücü, sadece arka tekerleklere yönlendirerek en iyi "drift" deneyimini sunmayı hedefliyor. Sadece GT 63 S ve GT 63'te yer alan bu özellik, 6 silindirli GT 53'te bulunmuyor.

0'dan 100'e 3.1 saniyede çıkan GT 63 S'in maksimum hızı ise 318 km/h. S takısına sahip olmayan modelin 0-100'ü ise 3.3 saniye. Bu model de en yüksek 310 km/h hıza çıkabiliyor. Bu açıdan iki model arasında çok fazla bir farklılık görünmüyor. Her iki araç da ıslak kavramalı MCT vitesle geliyor. Asıl farklılık, üçüncü ve en uygun fiyatlı olacak olan modelde ortaya çıkıyor. Tork konvektörlü TCT vitese sahip olan GT 53, 0'dan 100'e 4.4 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 280 km/h.

İç kısma geldiğimizde ise, ilk olarak yenilenen direksiyon göze çarpıyor. "AMG Performance Steering Wheel" olarak adlandırılan yeni direksiyon simidi, birçok teknolojik yenilik sunuyor. Dokunmatik panelli kulakçıklara sahip olan direksiyon, bu yenilik sayesinde kulakçıklara farklı görev atamaları yapmanıza olanak sağlıyor.

Geniş ekranlı dijital kokpitin standart olarak sunulacağı araçta, 12.3 inçlik bir multimedya ekranı yer alıyor. Tabii sadece multimedya değil, aracın birçok fonksiyonu bu ekrandan kontrol edilebiliyor. Ekran, klasik, spor ve süper-spor olarak üç farklı temaya sahip. Bunun dışında orta konsolda göze çarpan detaylardan biri de, renkli kapasitif tuşlar. Parmağınızı yaklaştırınca parlaklığı artan tuşlar, daha önce görmediğimiz bir deneyim sunuyor.

AMG GT 63 S ve 63 modelleri 2019'un başlarında satışa sunulacakken, GT 53 adlı model 2019 ortalarında satışa sunulacak. Ülkemize geldiği takdirde oldukça yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin edilen (yüksek motor hacmine uygulanan vergilerden dolayı) 4 kapılı AMG GT, getirdiği teknolojik yenilikler sebebiyle bizim dikkatimizi fazlasıyla çekti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mercedes, yeni aracıyla Porsche Panamera'yı tahtından indirebilir mi?