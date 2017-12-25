Ailenizin Teknoloji ile İlgili Sorularından Kaçmanın 5 Yolu

Şu an bu haberin girişini okumaktaysanız, siz de bizim kadar teknolojiden keyif alıyor ve içli dışlı olmaya devam ediyorsunuz demektir. Peki siz de ailenizin size teknolojik aletlerle ilgili sorduğu sorulardan bıktınız mı?

Bir şeyi biliyorsanız ve bilmeyenin sizden öğrenme eğilimi varsa, bildiğinizi göstermek keyiflidir. Peki ya aynı soruları yüzlerce kez cevapladığınız halde tekrar tekrar soruluyorsa? Ya da artık 'Bizim evlat çok iyi anlar bu işlerden ver yapsın iki dakikada!' gibi cümlelerden yorulduysanız? İşte size hayat kurtarabilecek tavsiyeler!

1. Balık Tutmayın, Balık Tutmayı Öğretin

Aile bireylerinizden herhangi biri size bir şey soruyorsa direk olarak kendileri için sorunu gidermeyin. Örneğin telefonla ilgili bir problem mi var? Hemen telefonu elinize alıp sorunu çözmeniz, yardımcı olduğunuz kişiye hazırcı olmayı aşılayacaktır. Bunun yerine çözüm adımlarını kendisine öğretmeye çalışın.

2. Sorumluluğu Başkasına Atın

İşte size hayat kurtaracak bir tavsiye daha... İnsan büyüdükçe küçülür derler. Tam olarak bunu kullanacağız. Halledebileceğiniz kadar kolay ama yapmak istemeyeceğiniz kadar da sıkıcı bir sorunsa karşınızdaki, o an etraftaki sizden küçük kim varsa işi onun omuzlamasını sağlayın. "Baba bizden geçti bu işler, teknolojiye ayak mı uyduruluyor?! Sen istersen Mete'ye bir sor." gibi güzel bir manevrayla kurtulmanız olası.

3. Küçük, Beyaz Bir Yalan...

Öyle anlarda öyle istekler veya sorularla gelebilir ki insanlar; bazen sadece beyaz bir yalan işinizi fazlasıyla görecektir. Oynadığınız MOBA'nın en kapışmalı anında odaya gelen annenize, oyunu durduramayacağınızı anlatmak için girdiğiniz çabaya değmeyecektir emin olun. Sadece problemi çözemeyeceğinize ikna edin ve keyfinize bakın.

4. Kibarca Reddedin

Kimi insanların omzunda karşısındakine 'Hayır' diyememe gibi gerçekten taşıması zor bir yük var. Emin olun, en azından o an yapılacak daha önemli bir işinizin olduğunu söylemeniz sizi kötü bir insan veya yardımsever olmayan biri yapmayacaktır. Durum sizin o anki önceliğinizi kendinizin belirlemesinden ibaret.

5. İyi Tarafından Bakın!

Bilgi paylaştıkça güzelleşir ve çoğalır değil mi? Biraz sabırlı olmaktan ve zaten hayatınızda bulunduğu için minnet duyduğunuz insanların sorunlarını çözmekten ne çıkar ki? Bir de şu tarafından bakın: Belki de anneniz veya babanız, sizinle vakit geçirememekten şikayetçi olduğu için, sizinle konuşmaya çalışma yöntemi olabilir mi bu? Zaten gömülüp durduğumuz ekranlardan çıkabilmek için fırsat aramıyor muyuz bazen? İşte, belki de bu hem teknolojiden uzaklaşıp, hem de teknoloji konuşabilmek için aradığımız fırsattır.