Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve yatılı okuduğu okulun arda kalan zamanlarında ailesine koyun sağıp çobanlık yaparak yardım eden Habib Bitkin, TEOG’da Türkiye ikincisi oldu.

Bulunduğu şartlardan memnun olmayan, ya da bunları bahane olarak gösterip başarısızlığını örtbas etmeye çalışanlara (bu sadece TEOG sınavına giren öğrenciler için değil, herkes için geçerli) ders verir nitelikte bir başarıya imza atan Habib Bitkin, TEOG’da 120 sorudan 119’una doğru cevap vererek Türkiye ikincisi oldu.

Yaşadığı köyünde birçok olumsuz duruma rağmen çalışma azminden vazgeçmeyen Habib, yatılı okuduğu okul dışında kalan zamanlarında koyun otlatıp onların sağımını gerçekleştiren başarılı bir öğrenci. Girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında asıl hedefinin 120 sorunun tamamını doğru cevaplamak olduğunu fakat 119’unu cevaplayabildiğini söyleyen Habib, “Ben Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında oturuyorum. TEOG sınavında ful çekmek istiyordum ama olmadı. İnşallah ilerleyen eğitim hayatımda büyük başarılar için mücadele edeceğim. Yatılı olarak eğitim görüyorum. Haftanın beş günü okuldayım. Hafta sonları köyüme geliyorum. Ailece küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktayız. Kış aylarını köyde, yaz aylarını ise yaylalarda geçiriyorum" dedi.

Ailesinin küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını, kendisinin de yaz aylarını yaylalarda, okul sonrası zamanlarında da hayvan otlatmakla geçirdiğini söyleyen Habib, “Okul sonralarında ailemin yanına giderek onlara yardımcı oluyorum. Koyun otlatmaya gittiğimde yanıma ders kitaplarımı da alıyorum. Yaşam şartlarımız gerçekten çok çok zor. Ama bu zor koşullara rağmen asla pes etmedim. Başardım. Okul dışında köye geldiğim zamanlarda ders çalışmaya hiç fırsatım olmuyor. Bu yüzden dersi derste dinlemeye çalışıyorum. Ailem her ne kadar bana destek olsa da, yaşam koşullarımız buna engel oluyor. Yine de genellikle koyun otlatmaya gittiğim zamanlarda heybeme bir kitap ya da bir test mutlaka koyuyorum. Koyun güderken fırsat bulduğum ilk anda test çözüyorum ya da kitap okuyorum. Hayatımdan memnunum ama mesleğimizden memnun değilim. Çok yoruluyorum. Buna mecburum" diyerek yaşadıklarıyla ilgili samimi cevaplar verdi.

Koyun sağmaktan artık parmaklarının nasır tuttuğunu söyleyen Habib, "Koyun sağmaktan ellerim nasır tuttu. Bu nasır ömrüm boyunca kalıcı mı, geçici mi bilmiyorum ama nasırlarımla da gurur duyuyorum. Nasırlarımdan kesinlikle şikayetçi değilim. Hayatımız bizim böyle. İlçenin genelinde eğitim konusunda büyük bir başarı var. Soruların tamamına doğru yanıt veren arkadaşlarımız var. İlçe genel olarak eğitimde çok başarılı. Bu başarıda öğretmenlerimizin payı çok büyük. Öğretmenlerimiz bizi sınava çok iyi hazırladı. Ders sonralarında bile bizlerle yakından ilgilendi. Onlar bizi bizden daha çok düşünüyor. Asıl hedefim, ülkeme ve ülkemin insanlarına hayırlı bir evlat olmak. İleride seçeceğim mesleğimden elde edeceğim kazancın helal olması için çaba göstereceğim" şeklinde konuştu.