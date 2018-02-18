Air Jordan Temalı Xbox One X Tasarımları İle Tanışın

Microsoft, Nike ile yaptığı anlaşma sonucunda Air Jordan tasarımlı 3 farklı Xbox One X'i tanıttı.

Son zamanlarda premium spor ayakkabı markaları ile yapılan iş birliklerinin popüler olduğuna şahit oluyoruz, ve şimdi de bu ortaklıklardan biri oyun dünyasına sıçradı. Microsoft, bir ikon haline gelen "Air Jordan" temalı Xbox One X'leri tanıttı. Yeni konsollar, isimlerini yakın zamanda çıkmış/çıkacak olan Air Jordan modellerinden alıyor. 14 Şubat'ta satışa çıkan Air Jordan III Free Throw Line, 17 Şubat'ta satışa çıkan Air Jordan III Black Cement ve 24 Mart'ta satışa çıkacak olan Air Jordan III Tinker modellerinin tasarımsal detaylarını taşıyan konsollar, basketbol meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Microsoft, Free Throw Line adındaki modelin Michael Jordan'ın 1988 yılındaki unutulmaz smaçına ithafen üretildiğini açıkladı. Black Cement isimli Xbox modeli ise aynı isimli ayakkabının tasarımından detaylar taşıyor. Son olarak, Tinker adlı Xbox modeli de 24 Mart'ta satışa çıkacak olan Air Jordan III Tinker modelinin tasarımını gözler önüne seriyor.

Üzülerek söylemeliyiz ki, bu Xbox'ları maalesef satın alamayacaksınız. Xbox Twitter hesabından yapılacak olan çekiliş sonucu şanslı kişilere verilecek olan bu özel tasarım Xbox'ları kazanmak için yapmanız gereken tek şey ilgili Tweet'i RT etmek. Çekiliş, 21 Şubat'ta sona erecek.

Ayakkabı markalarıyla konsolların ortak bir iş yapması biraz ilginç olsa da, bu tip ortaklıklar gerçekten çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Xbox'tan sonra, Nike'ın PlayStation ile de bir anlaşma yapacağı tahmin ediliyor. Air Jordan tasarımlı Xbox'ları nasıl buldunuz? Satışa sunulacak olsa alır mıydınız?