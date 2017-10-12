Airbnb Kullanıcısı Çift, Tatillerinde Röntgencileri Yakaladı

ABD’nin Indiana eyaletinden Florida’ya tatile giden ve barınma sorununu Airbnb ile çözen çift, gittikleri evde sapıkça yerleştirilmiş röntgenci kamerası ele geçirdi.

Bir teknik personel olan Derek Starnes, eylül ayında gittikleri bir tatilde Airbnb hizmeti aldıklarını ve gittikleri evin yatak odasındaki duman dedektöründe küçük bir delikten şüphelendiğini dile getirdi. Cihazı açtığında ise deliğin içinde bir mikrofon ve bir kamera olduğunu fark etti.

Durumu hemen polise aktaran Starnes, evin oturma odasında farklı bir gizli kamera daha keşfetti. Eve gelen polisler kameraların bağlı olduğu tüm sabit diskleri, SD kartları ve diğer bütün depolama birimlerini ele geçirdiler. Ev sahibi olan Wayne Natt ise “video röntgencilik” ile suçlandı ve suçunu kabul edip, onlarca çiftin özel anlarını kaydettiğini itiraf etti. Eğer elde edilen kayıtlarda, kaydedildiklerinden habersiz çiftlerin sayısı artarsa Natt’in cezası da artacak.

Olay hakkında konuşan bir Airbnb yetkilisi, “Kullanıcılarımızın şikayetini görünce çok öfkelendik. Ev sahibini topluluğumuzdan bir daha girmemek üzere uzaklaştırdık, mağdur olan misafirlerimizin destekçisiyiz” açıklamasında bulundu. Airbnb bu tarz davranışlara her fırsatta sıfır tolerans tanındığını vurguluyor.

Son yıllarda Airbnb üzerinden gittikleri evlerde röntgencilik mağduru olan bikaç kişi daha var. Dünyanın her köşesinde kullanıcıya sahip uygulama, Japonya’dan Almanya’ya kadar benzer şikayetler aldı.

Airbnb ise terörizm ve kişisel mahremiyetle ilgili ihlalleri engellemek amacıyla çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Ev kiralayacak kişilerin evleri kiralamadan önce dikkatlice incelemelerini tavsiye eden yetkililer, ev sahiplerini de mekanda bulunan bütün kameralar konusunda kullanıcıları bilgilendirmeye davet ediyor.

Diğer yandan akıllı ev teknolojilerinin yükselişte olması, kötü niyetli ev sahiplerinin casusluk yapmalarını kolaylaştırıyor.