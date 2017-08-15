Yapılan bir güncelleme nedeniyle devre dışı kalan kilitler, kullanıcıların içeriye girememelerine neden oldu. Yapılan açıklamada 200 kadarı Airbnb'ye ait olmak üzere toplam 500 kadar kullanıcının bu olumsuz gelişmeden etkilendiği belirtildi.

Akıllı kilit almamak için bir çok neden var ama listenin başında dışarıda mahsur kalma ihtimali bulunuyor. Lockstate’in akıllı kilitlerini kullanan yüzlerce kullanıcı için bu potansiyel risk, geçtiğimiz hafta itibariyle gerçeğe dönmüş durumda. Ki bazı Airbnb kullanıcıları kelimenin tam anlamıyla sefil oldular.

Lockstate’in CEO’su olan Nolan Mondrow 8 Ağustos tarihinde bu sefalete maruz kalan müşterilere bir mektup yazdı. “6000i marka kilitlerinize gönderilen yazılım güncellemesi, web servisimize yeniden bağlanamadığı için uzaktan müdahale imkanı bulamadık.” Mondrow’un belirttiğine göre, WiFi bağlantılı kilitlere gönderilen otomatik güncelleme, cihazların yüzde sekizi kadarını bozmuş.

Akıllı kilidiniz bozulduğunda, çilingir çağırarak kilidi değiştirmeniz işe yaramaz. Lockstate posta ile kapının dışında kalan müşterilerine yaptığı bilgilendirmede, 5-7 gün içerisinde kilitlerinin yeniden formatlanması için değiştirme teklifinde bulundu. Kilidi göndermeden bu işlemin gerçekleştirilmesini isteyen müşteriler, 14-18 gün beklemek zorunda kalacaklar. Firma, yaklaşık 500 müşterinin kilitlerini kaybettiklerini, özür mahiyetinde portal servislerine bir yıl boyunca ücretsiz erişim imkanı sağlanacağını belirtiyor.

Bireysel kullanıcılar için bu durum büyük bir sorun oluşturmayabilir. Zira akıllı kilitlerin üzerinde anahtar girişleri mevcut. Fakat işletmeler için büyük bir sıkıntı oluşturuyor bu gelişme. Airbnb akıllı kilidi ‘Host Assist’ programının bir parçası olarak öneriyor. Ev sahibi evini kiraya verdikten sonra giriş kodunu kiracıya verebiliyor. Bozulan kilitler, bazı kiracıları oldukça sinirlendirmiş .

LockState yaptığı bir açıklamada “200 Airbnb müşterisi bu durumdan etkilendi” diyor. Gizmodo’nun Airbnb ile kurduğu iletişim sonrasında yapılan açıklamada firmanın kaç kişinin bu durumdan etkilendiğine dair bir bilgi bulunmadığı, fakat dört beş kişinin bu durumla ilgili olarak kendilerini aradıklarını belirtildi. Airbnb dışarıda kalan kişi sayısının 200 civarında olduğunu doğrulayarak “bu sorun %100 çözümlenecek” açıklamasını yaptı.

İyi ki kilitler, açılmayacak şekilde bozulmuşlar. Ya bu güncelleme kilitlerin devreden çıkmasına neden olup, kapıların saatlerce, hatta günlerce açık kalmasına sebep olsaydılar? Akıllı kilit kullanmadan önce bir kez daha düşünmekte fayda var.