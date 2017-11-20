Airbus A380 Süper Jumbo Jetin İnanılmaz Geçmişi!

Airbus A380 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştı. Bu jet Boeing 747'nin tüm karakteristik özelliklerini taşıyor ve dönemin mühendislik becerisinin sınırlarını zorluyordu.

İlk uçuşunu Fransa'nın Toulouse kentinde gerçekleştiren bu devasa uçak 436 milyon dolarlık fiyatıyla da adını 'en pahalı jet' olarak tarihe geçirmişti. İki katlı ve yaklaşık 800 yolcu kapasitesiyle süper jumbo olarak adlandırılan A380, aradan geçen on yılda beklediği etkiyi tam olarak yaratamadı.

Birçok insan, dalgalı bir yakıt pazarı düşünüldüğünde bu uçağın oldukça maliyetli olduğunu söyledi, bazıları ise A380'in 20 yıl geç üretildiğini iddia etti ancak bir kesim de artan havaalanı trafiğini göstererek uçağın zamanından önce üretildiğini belirtti.

Ama kimse ne olursa olsun A380'in mühendislik harikası tasarımını sorgulamadı. İşte bu mühendislik harikası uçağın kısa tarihinden büyük notlar:

A380'in o parlak yıldızlar altındaki çıkışına gelmeden önce kısa birkaç tarihi bilgiyi vermekte fayda var diye düşünüyorum. Tarihler 1970 yılını gösterdiğinde ticari uçak piyasasına küçük bir çaylak A300B isimli bir modelle giriş yaptı. Anlaşılacağı üzere bu çaylağın adı Airbus'dı ve Boeing 747 jumbo jetin hakimiyetinde olan devasa pazarın bir kenarından tutunmak için on yıl geçirdi. Bunun nedeni ise 747'nin boyutu, performansı ve verimliliği açısından havayollarını, kitleler için ucuz bir ulaşım haline getirmesiydi.

1990'lara gelindiğinde Airbus, fly-by-wire teknolojisine öncülük eden A320 modelini tanıtarak pazarda büyük bir atak geliştirdi ve tarihin en çok satan ikinci jetinin sahibi oldu. Bunun yanında A330'da tanıtılmıştı... Ancak bu gelişim belli ki Airbus için yeterli değildi ya da 747'den çok fazla ukte kalmıştı. Tam da bu sırada A340 ile geniş gövdeli uçakların üretimi başladı. Artık Airbus'ın hedefi çok farklıydı... Airbus, Boeing 747-400'den daha büyük bir uçağın peşindeydi ve onun tanıtımını A3XX çift katlı konsept olarak yaptı.

A3XX sonunda bildiğimiz A380 süper jumbo'ya dönüşecekti

A380, Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus karargahında 1.6 milyon metrekare montaj fabrikasında üretilmişti

72 metre uzunluk, 24 metre yükseklik ve 79 metre kanat açıklığıyla Airbus artık dev bir çocuk olmuştu.

A380'in gücü, Rolls-Royce ve Motor Alliance tarafından üretilen motorlardan geliyordu.

İlk uçuşundan sonra A380, 2007'de ticari hizmete girmeden önce bir uçuş test programı​nı tamamladı.

Bir uçak olarak A380 benzersiz bir ölçekte lüks ve konfor​ vaat ediyordu.

Ve birinci sınıf özelliklerin hepsine sahipti.

Duşlar, özel salonlar ve localar, suit odalar ve rezidans, onu diğerlerinden çok ayrı bir yere koymuştu.

15 Ekim 2007'de Singapur Havayolları, ilk üretim A380'i teslim aldı​. Yakında diğer dev şirketler de bu yoldan gidecekti. ( Kore, Lufthansa, British Airways, Qantas ve niceleri )

Fakat hiçbir müşteri Shiekh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ve Emirates'den daha önemli değildi​

Emirates 100 tane A380'e sahipti rakiplerinin en fazla 19 tanesi varken

Fakat Emirates'in aksine diğer havayolu şirketleri açısından Airbus çok önemli olmadı. Bunun nedeni Emirates'in daha uzun uçuşlar yapması olabilir fakat olmayabilir de. Zira diğer birçok şirket daha küçük jetlerin daha az maliyetli olduğunu düşündü. Örneğin, Qantas CEO'su Alan, iki Boeing 787 Dreamliner'ı uçurmanın tek bir A380'den daha ucuz olduğunu söylüyordu. Netekim, A380, 747 gibi gerçek bir kahraman haline gelemedi. Bunun yerine havayolunun ağır ve büyük bir tankı olarak anılmaya başladı. Tabi lüks bir tank olarak... Bunun yanında Emirates Havayolu Şirketi Başkanı Sir Tim Clark, A380neo olarak adlandırılan yeni yakıt tasarruflu motorlarla, aerodinamik ve aerodinamik özelliklerinin iyileştirilmesi ile Airbus'u daha düşük maliyetli bir model versiyonu için çok zorladı ancak Airbus bu parayı harcamaya çok da yanaşmadı. A380'in geleceği artık karanlık görünüyor.