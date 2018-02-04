Airbus'ın Uçan Arabası İlk Test Uçuşunu Tamamladı

Elektrik teknolojisi ve beraberinde hızlı bir yükseliş yaşayan otonom araçlar derken, taşımacılık sektörü her gün üzerine yeni bir şeyler koyarak yoluna devam ediyor. Sektörle ilgilenen şirketler yakın gelecekte uçan arabaları hayata geçirmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Airbus, sürücüsüz elektrikli taksi programı Vahana'nın ilk prototipi Alfa 1'in test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yeni nesil taşımacılık sektörü bazı lokal girişimlerle birlikte birçoğunuzun bildiği gibi Uber ve Lyft'in ellerinde gelişiyor. Her ne kadar klasik manada taşımacılık yapan kuruluşlar buna direnmeye çalışsa da serbest piyasa koşulları bu dev şirketleri her zaman daha avantajlı kılıyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde bisiklet kiralama sektörüne de adım atan Uber, geleceğe yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Şirket, "Gökyüzünün Uber'i" adlı program dahilinde, akıllı telefonlarda bulunan bir uygulama sayesinde çağırabileceğiniz ve sizi bir noktadan başka bir noktaya götürecek uçan 'taksi'ler üzerinde çalışıyor.

Elbette Uber'in ve diğer birçok şirketin kullanacağı araçlar bu şirketlerin kendi fabrikalarında üretilmiyor. Bu alanla ilgili çalışmalarını sürdüren uçak şirketi Airbus, Vahana adlı elektrikli sürücüsüz uçan aracının test uçuşunu Oregon'daki bir havalimanında tamamladı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen Vahana, iniş ve kalkış esnasında yatay ve dikey pozisyonlara gelen kanatlara sahip. İlk test uçuşunu tamamlayan Vahana projesinden kısa da olsa bir video da paylaşıldı. (animasyon)

6.2 metre genişliğinde olan Vahana projesi dahilindeki Alfa 1 5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 metre yüksekliğinde bir yapıya sahip. 744 kilogramlık da bir ağırlığı bulunan Alfa 1 estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 kilometrelik bir menzili bulunan araç, gökdelen gibi yerlere iniş ve kalkış yapabiliyor. Elbette müsait ortamlarda direkt olarak yere de iniş yapabilir. Vahana proje yöneticisi Zach Lovering yaptığı açıklamada sadece iki yıl içinde, peçete üzerine çizilmiş bir konseptten ilk uçuşunu yapan otonom bir uçan araç ortaya çıkardıklarını söyledi.