AirPod'larından Birini Kaybeden Kullanıcılar Ne Yapacak?

Orta seviye bir telefon parasına satışa sunulan Apple AirPod'lardan birini kaybederseniz ne olacak?

Yeni iPhone'larda devrim gibi bir karar alarak kulaklık girişini kaldıran Apple, Lightning girişi kulaklık olarak kullanabilme seçeneğinin yanında bir de kablosuz kulaklığı AirPods'u tanıtmıştı.

İki gün önce resmi olarak satışa sunulan AirPods, ülkemizde tam 779 TL gibi bir fiyatla sunulmuş durumda. Tabi bir kulaklığa bu kadar para vermek ne kadar akıl karı bilinmez ancak, kulaklıklar kablosuz olunca -bir de böyle ciddi bir fiyata sahip olunca- kullanıcılar direkt şu soruyu soruyor; kulaklıklar kaybolursa ne olur?

Kablosuz bir kulaklığın kaybolması son derece olası bir şey. Yani kullanıcıların böyle bir endişeye sahip olmaları normal. Peki Apple'ın bu tarz durumda kullanıcılara sunacağı hizmet ne?

Apple, yeni kablosuz kulaklığı AirPods hakkında garanti detaylarını paylaşmış durumda. Apple hem AirPod'lara, hem de kulaklıkların şarjları ve bataryalarına bir yıllık garanti tanımakta. Fakat şöyle de bir olay var; normal kullanımdan kaynaklı ömrü biten ve yıpranan AirPod'lar ya da bataryaları, garanti dahilinde olmayacak. Yani Apple sadece tüketiciden kaynaklanmayan hatalarda garantiyi devreye sokacak.

Kaybolan AirPod'ların yenisini almak ne kadar?

Olur AirPod kulaklığınızın ikisini birden kaybederseniz geçmiş olsun. Apple'ın bu konuda yapacağı bir şey yok. He olur da sadece tek bir kulaklığı kaybederseniz o zaman Apple size bir güzellik yapıyor. 69 dolarlık bir güzellik. Evet, Airpod'larınızdan birini kaybederseniz yenisini 69 dolara alabiliyorsunuz.

Eğer kulaklığınızın bataryasına ya da şarjında bir sıkıntı var ise o zaman da ödemeniz gereken fiyat 49 dolar. Yani uzun lafın kısası olur da AirPods alırsanız bizce sadece evinizde kullanın.