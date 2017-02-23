AirPods, 58 Farklı Renkte Satışa Sunuldu!

AirPods piyasaya sürüldüğü ilk günden beri son derece popüler ama tek renkte ve seçeneksiz olması nedeniyle eleştiriliyor. ColorWare, bu duruma ilginç bir çözüm buldu.

AirPods için en yaygın taleplerden biri de ek renk seçenekleriydi. Apple, Airpods'u şimdilik sadece standart beyaz renkte sunuyor. Popüler "satış sonrası renklendirme servisi" ColorWare ise, AirPods'u 58 farklı renk seçeneği ile sunacağını duyurdu.

Şirket, sürecin zor olduğunu vurguladı ama Twitter hesabından da resmi duyuruda bulundu. Renklendirme özelliği şu anda ColorWare web sitesinde hayat buluyor.

Şirketin web sitesinde, sol ve sağ kulaklıkları istediğiniz 58 renkten keyfinize göre özelleştirebilirsiniz. Sağ ve sol kulak birimlerinin renklerinin birbiriyle uyuşması gerekmiyor. Yani birinin siyah ötekinin kırmızı olmasını seçebilirsiniz. Ayrıca parlak ve mat opsiyonlarından faydalanmanız da mümkün. Jet Siyah, çeşitli kırmızılar, turuncu, yeşil, mavi, pembe ve gri gibi çeşitli renk tercihleri sunuluyor.

Ortalama bir renklendirme işleminin fiyatı 289 dolar. Eğer iki farklı renk tercihinde bulunursanız 30 dolar eklemeniz gerek. Bu fiyatların her ikisine de AirPods kulaklığı dahil.

Bununla birlikte hoş bulmayacağınız bir nokta var: Colorware'den satın aldığınız renkli ürünler muhtemelen Apple'ın garantisinden faydalanamayacak.