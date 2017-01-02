AirPods Kulaklıkların Çalınmasını Engellemek İçin Geliştirilmiş Enteresan Çözüm

Yaratıcılıkta sınır tanımayan girişimciler, Apple AirPods kulaklarınızın çalınmasını engellemek için yaratıcı olduğu kadar eğlendirici bir çözüm geliştirdiler.

Apple AirPods, şu anda dünyadaki en popüler müzik aksesuarlarından biri. Kulaklığın ilginç bir özelliği de var: Kutusu, fazlasıyla bir diş ipi kutusuna andırıyor. O zaman bırakın da onu gerçekten diş ipi sansınlar. İnternette satılan ve 4.99 dolarlık fiyatla pazarlanan etiket, üzerine yapıştırıldığı AirPods kutusunu gerçek bir diş ipi kutusuyla ikiz kılıyor.

Kutunun üstünden bulunan "Oral O" ibaresi sayesinde, bırakın ofisinizdeki birinin kulaklıklarınızı yürütmesini, ona dokunması bile tiksinti uyandırıyor. Elbette söz konusu kişinin, dişleriyle ilgili ciddi sıkıntısı yoksa ve acilen diş ipi kullanma ihtiyacı gütmüyorsa; açıkçası bu daha da iğrenç bir şey.

AirPods'un 159 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde ve caydırıcılık faktörü göz önüne alındığında 4.99 dolarlık fiyat fazla sayılmaz. Tabi ki bu komik etiketi ülkemize getirmeyi başarabilirseniz...