AirPods Kutusunu iPhone X Standına Dönüştüren 'Dahi'

Bir Twitter kullanıcısının AirPods kutusunu nasıl bir iPhone X standına dönüştürdüğünü gösterdiği tweet viral oldu.

Apple’ın kablosuz kulakiçi kulaklıkları olan AirPods’ların şarj kutusunun kusursuz bir iPhone X standı olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? ‘Mini kaşif’ Omar Elfanek, Twitter’da paylaştığı GIF ile AirPods şarj kutusunu bir iPhone X standına nasıl dönüştürdüğünü gösterdi.

Evet, Omar’ın yöntemi işe yarıyor! İsterseniz 6099 TL’ye aldığınız iPhone X’unuza 899 TL’lik AirPods kutusu ile bir stand yaparak 10 TL’ye bir telefon standı almaktan tasarruf edebilirsiniz. Teşekkürler Omar!

Eğer bu yöntemi deneyecekseniz dikkatli olmanızda da fayda var. Zira hem AirPods kutusu hem de iPhone X kaygan bir yapıya sahip. ‘Standı’ koyduğunuz masaya yanlışlıkla ayağınızı çarptığınızda yeni iPhone’unuz yerle bir olabilir.