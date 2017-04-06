AirPods'lar İçin Hazırlanan Muhteşem Çıkartmalar!

AirPods'un sade tasarımından rahatsız olan kullanıcılar, AirPods'lar için geliştirilmiş yeni çıkartmaları görünce hayran kalacaklar. Üstelik fiyatı da çok uygun.

Apple’ın kablosuz kulaklıkta yeni bir boyuta geçirdiği AirPods’lar yalnızca beyaz modeli birlikte geldiği için birçok kullanıcıyı rahatsız etmişti. Bazı insanlar çeşitliliği sevdiği için çeşitli renklerde hazırlanmış tasarımlar gördük. Genel olarak düz tasarımlar ekleyebildiğimiz AirPods’ları yeni bir kaliteye taşıyacak Stickerlar ortaya çıktı.

Çevrimiçi satışlar yapan bir perakendeci AirPods'lar için yaptığı çıkartmaları satışa çıkardı. Bir çift çıkartmayı 9.50 dolardan satan arkadaşımız, birbirinden farklı ve güzel çıkartmalar ile AirPods’ları özelleştirmenize olanak tanıyor.

AirPods’lar için yapışkanlı beyaz altın, altın, gümüş veya parlak siyah renkli seçeneklerinde stickerlar satan arkadaşımız, zaten pahalı olan AirPods’ların üzerine 130 dolar daha vererek ColorWare’in özel boya işleri yerine son derece basit ve şık duran yapışkan Sticker’ların daha uygun olduğunu söylüyor.

AirPods’ların Türkiye’de şu anda 899 TL’den satışa sunulduğu düşünülürse bu ücretleri vermek pek sarsmayacak gibi duruyor. Türkiye’de şu anda hizmet vermemekle birlikte isterseniz yurt dışından sipariş verebilir, ya da biraz beklerseniz ülkemizde satma ihtimallerine göre buradan da satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.