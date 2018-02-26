Apple, müzik deneyimi konusunda vaat edileni veremeyen AirPods’ları güncelleyerek çok daha kaliteli bir kulaklık ortaya çıkartacak.

KGI Securities’in Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın kablosuz kulaklıkları olan AirPods’ları güncelleyeceğini duyurdu. Yılın ilerleyen dönemlerinde resmi açıklamanın da yapılacağını duyuran Kuo, AirPods’ların daha iyi ses kalitesi vermesi için güncelleneceğini söyledi. Bu yeni AirPods’ların geçtiğimiz senelerde satışa sunulan orijinal AirPods’lardan daha pahalı olması beklenirken, suya karşı dayanıklılık gibi özelliklerle daha sağlam hale getirilmesi bekleniyor.

Orijinal kulaklıkların 159 dolardan satıldığı düşünüldüğünde, en azından 180-200 dolarlık bir fiyat etiketi ile çıkması beklenen yeni kulaklıkların, belirli aralıklarla yeni yükseltmeler alacağı sızdırılan bilgiler arasında. Apple, kulaklıklar konusunda sektörün en güçlü şirketlerinden biri olan Beats’i 2014 yılında 3 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Beats'ten aldığı deneyimle AirPods’ları çok daha kaliteli yapması beklenen şirketin, 2019’a kadar farklı AirPods modelleri çıkarması bekleniyor.

Samsung’un son amiral gemilerinde sunduğu kaliteli AKG kulaklıklar, Apple cephesinde de Beats ile beraber benzer bir hamlenin geleceği sorularını gündeme getiriyor. Beats kulaklıklarının başlı başına pahalı olduğunu biliyor olsam da, yeni iPhone’larla beraber sunulması hiç fena olmazdı açıkçası.

Apple’ın şu anki kablosuz kulaklıkları AirPods’lar, tasarım ve kullanım kolaylığı açısından çok etkili cihazlar olsa da, müzik deneyiminde kullanıcılarını memnun edemiyor. Şirketin, ilerleyen dönemde bu soruna bir çözüm bulması bekleniyor.