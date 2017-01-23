900 TL'lik AirPods'un Telefon Görüşmesi Sırasında Bağlantısı Sürekli Kopuyor!

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde artan Dolar kuru sebebiyle fiyat arttırmasına giden Apple’ın Türkiye’de 900TL’ye çıkan fiyatıyla satılan AirPods kulaklığında sorunlar bitmiyor.

Bildiğiniz gibi ardan Dolar kuru ve ÖTV zammı nedeniyle 2017 yılıyla beraber fiyatlarında güncelleme yaparak çeşitli zam getiren Apple’ın çok konuşulan ürünü olan kablosuz kulaklığı AirPods için bir sorun daha ortaya çıktı.

İlk olarak söz verilen tarihten oldukça geç piyasaya çıkarılan AirPods’un iFixit ekibi tarafından yapılan inceleme sonucu kalitesiz malzeme, kalitesiz işçilik ve tamir edilemez bir yapıda olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise zamla beraber Türkiye’de 899TL fiyatla satılan Apple AirPods’un bir yazılımsal sorunu daha ortaya çıktı. Birçok kullanıcı bildirimine göre özellikle telefon görüşmesi sırasında bağlantısı kopan AirPods’lardan artan şikayet nedeniyle inceleme başlatan Apple, sorunu çözmek için çalışmalara başlamış. Büyük ihtimalle birkaç hafta içinde bu konuda güncelleme getirecek olan Apple’ın kendince inovatif ürünü olan bu kulaklıklar git gide baş belası olmaya başladı.

Görünüşe göre 2. nesil AirPods çalışması da yapma ihtimali bulunan Apple, sorunlardan arındırılmış bir model çıkartarak ilk AirPods’un bu kötü şöhretini değiştirmeyi amaçlayabilir. Ancak öncelikle hali hazırda hala satışta olan AirPods için sorunları telefi etmesi gerekecek.