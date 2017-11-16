AirPods'un Bas Performansını Arttırmanın Ucuz Yolu

Apple'ın iPhone'lar için çıkardığı kablosuz kulaklık AirPods'un bas performansı ucuz yollu olarak nasıl arttırılır?

Apple'ın kendi akıllı telefonları için ürettiği (özellikle de iPhone 7'de kulaklık jakının kaldırılmasıyla birlikte) kablosuz kulaklığı AirPods'lar oldukça hoş ürünler olsa da, hem ülkemizdeki 899 TL'lik fiyatıyla hem de yurt dışı fiyatıyla biraz pahalı bir kablosuz kulaklık tercihi. Yine de ses kalitesi hiç de fena olmayan bu kablosuz kulaklıkların bas sesleri daha iyi verebilmesi için yapılabilecek ucuz bir yöntem var.

Aslında yöntem oldukça basit. Kulaklıklar için üretilmiş olan pedleri (bunları çoğu ucuz kablolu kulaklık setleriyle birlikte satın alabilirsiniz) AirPods'unuza takmak. PoltergeistWorks adlı bir Youtube kanalının bulduğu bu yöntem bir iki ince uğraş da istiyor. Kulaklıklarınıza taktığınız pedleri öncelikle videodaki gibi AirPods'daki sensörlerin bulunduğu yerleri işaretlemeniz gerekiyor. Daha sonra bir şırınga ucunu ısıtıp, işaretlediğiniz yerleri deldikten sonra pedleri AirPods'larınıza takmanız yeterli.

Bu yöntem sayesinde pedler, kulaklığınızdan çıkan fazladan sesleri bir yere hapsederek, bas seslerin daha güçlü duyulmasını sağlayacak. Normalde de aslında kulaklıkları hem temiz tutmak hem de basları daha net duyabilmek için kullanılan bu pedler aslında tüm kulaklıklar için oldukça faydalı ve ucuz bir eklenti diyebiliriz. Sadece AirPods için biraz modifiye etmeniz gerekiyor. Siz yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz?