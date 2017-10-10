Apple'ın tamamen kablosuz kulaklıkları AirPods, yeni bir Android uygulaması sayesinde bu cihazlarda Google Assistant'ı tetikleyebiliyor.

Apple'ın giyilebilir teknoloji alanına bir miktar heyecan getirdiği ürünlerinden olan Apple Airpods, tamamen kablosuz bir kulaklık deneyiminin kullanıcılara sunuyor, tabi bir ücret karşılığında. Ülkemizde bu cihazın en çok dikkat çeken yanı ise fiyatı oldu, şuan için resmi Apple sitesinde 900 liraya satılan kulaklıklara dilerseniz buradan sahip olabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları için tamamen uyumlu şekilde fonksiyonel çalışan AirPods, Android için de bir o kadar düzgün şekilde çalışıyor. Deneyimi bu çalışmanın da ilerisine taşımak için bir Android geliştiricisi, AirPods'un Google Assistant'ı tetiklemesine olanak sağlayan bir uygulama geliştirdi. Normal şekilde kulaklığa çift dokunmayla Siri'yi tetikleyen AirPods, Android sisteminde tek amacı bu olan uygulamayla aynı kısayolla, çift dokunmayla, Google Assistant'ı tetikliyor ve dinleme moduna alıyor.

Malesef adaptasyon amaçlı uygulamalarda genellikle olduğu gibi bu uygulamada da bir kısıtlama mevcut. Uygulama ekran kapalıyken sorunsuz şekilde Google Assistant'ı tetikleyerek dinleme moduna alabiliyorken ekran açıkken aktif olan uygulama cihazdan gelen bu tetiklemeyi alıyor ve Assistant'ın devreye girmesini engelliyor. AirPods'a sahip olan Android kullanıcıları alttaki bağlantıdan uygulamayı indirebilir. Uygulama hiç bir satın alma işlemi içermiyor ve ücretsiz olarak sunuluyor.